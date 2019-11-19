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    Сколько голов получит в свои ворота Сан-Марино?

    Сан-Марино — Россия. Прогноз (к. 1.77) и ставки на тоталы в матче квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года

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    Прогноз на Сан-Марино — Россия
    Марио Фернандес
    В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Сан-Марино 19 ноября на стадионе «Сан-Марино» в Серравалле сыграет с Россией. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Сан-Марино — Россия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Сан-Марино

    С нулем в графе набранных очков и разницей мячей 1:46 эта скромная команда находится на последнем месте в турнирной таблице Группы I.

    Эта сборная проиграла во всех поединках квалификации. Весной бело-голубые уступили Кипру (5:0) и Шотландии (0:2).

    Затем летом подопечные Франко Варреллы были разгромлены Россией (9:0), а также Казахстаном (4:0), после чего осенью сборная Сан-Марино потерпела поражения в пяти встречах.

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    «Серениссима» оказалась слабее Бельгии (0:4), Кипра (0:4), а затем она вновь была разгромлена бельгийцами (9:0) и шотландцами (6:0). А в поединке с Казахстаном сборная Сан-Марино даже раз забила (1:3).

    Россия

    Россияне в 9 поединках отборочного цикла сумели заработать 21 очко, благодаря чему они со второго места попали на Евро.

    Первое поражение сборная потерпела на старте квалификации, уступив бельгийцам (3:1), после чего Россия взяла верх над Казахстаном (0:4) и разгромила Сан-Марино (9:0).

    Затем подопечные Станислава Черчесова разобрались с Кипром (1:0), Шотландией (1:2), Казахстаном (1:0), еще раз с Шотландией (4:0) и Кипром в гостях (0:5).

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    А в домашнем поединке с Бельгией братья Азары и Ромелу Лукаку вновь огорчили хозяев. Россия проиграла со счетом 1:4.

    Прогноз

    На победу Сан-Марино в этой встрече букмекеры дают коэффициент 40,0, на ничью — 30,0, а на победу России — 1,01.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0

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