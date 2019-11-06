«Реал» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

В среду, 6 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать на своем поле «Галатасарай» в квартете A. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Галатасарай».

«Реал»

Сейчас в группе А королевский клуб занимает второе место в таблице, имея в активе четыре балла. В трех поединках на евроарене команда успела пропустить 5 голов, забив трижды.

На старте турнира «Реал» был разгромлен ПСЖ (3:0). Ничья была зафиксирована и во втором матче мадридцев в ЛЧ — на «Сантьяго Бернабеу» хозяева не смогли одолеть «Брюгге» (2:2).

В третьем туре «Сливочные» обыграли грядущего соперника на выезде со счетом 1:0.

В 10 матчах чемпионата Испании мадридцы сумели набрать 22 очка, уступая первое место «Барселоне» по разнице мячей.

«Галатасарай»

На данный момент турецкая команда заработала лишь 1 балл. Чемпион Турции занимает 4-е место в турнирной таблице квартета.

В первом поединке в рамках ЛЧ коллектив из Стамбула в Бельгии расписал мировую с «Брюгге» (0:0). А через несколько дней желто-красные не выявили сильнейшего в поединке с «Йени Малатьяспором» в чемпионате (1:1).

Ничьей завершилась встреча с «Фенербахче» (0:0), а во второй игре в Лиге чемпионов «Галатасарай» уступил ПСЖ (0:1).

В прошлом туре турецкой Суперлиги команда победила «Ризеспор» (2:0) дома, но пока что занимает только седьмую позицию.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17, тогда как успех гостей оценивается в 15,0, а ничья — в 7,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал» выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0