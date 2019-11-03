«Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 3 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм».

«Эвертон»

За десять туров английского чемпионата команда из города Ливерпуль заработала 10 очков. Сейчас она располагается на 16 строчке в турнирной таблице АПЛ.

После победы в рамках 1/16 финала Кубка лиги над «Шеффилдом Уэнсдей» (0:2) «ирискам» лишь раз удалось заработать очки в Премьер-лиге.

В 7 туре «Эвертон» дома потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:3), а спустя неделю подопечные Марку Силвы в гостях проиграли «Бернли» (1:0).

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В поединке на «Гудисон Парк» хозяева взяли верх над «Вест Хэмом» (2:0). А в следующем туре АПЛ синие уступили «Брайтону» (3:2), но в 1/8 финала Кубка «ириски» одолели «Уотфорд» (2:0).

«Тоттенхэм»

В своих десяти матчах лондонцы смогли заработать лишь 12 очков. Из-за неудачных выступлений в домашнем первенстве команда вынуждена довольствоваться 11 местом в таблице.

В 1/16 финала Кубка лиги «шпоры» проиграли «Колчестеру» Юнайтед в серии пенальти (0:0, 4:3) и вылетели из турнира. После этого подопечные Маурисио Почеттино одолели «Саутгемптон» в АПЛ (2:1).

А в Лиге чемпионов на глазах у собственных болельщиков «Тоттенхэм» был разгромлен «Баварией» (2:7). Восьмой тур Премьер-лиги также завершился для лондонцев поражением в противостоянии с «Брайтоном» (3:0).

Затем «шпоры» расписали мировую с «Уотфордом» (1:1), а в еврокубках лилейно-белые легко разобрались с «Црвеной Звездой» (5:0). В 10 туре чемпионата команда Почеттино оказалась слабее «Ливерпуля» (2:1).

Прогноз

На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,45, а на победу «Тоттенхэма» — 2,55.

Сейчас оба клуба страдают из-за плохих результатов. Но в очном противостоянии «шпоры» с его составом должны уверенно обыгрывать «ирисок», которые после Кубка лиги получили меньше времени на отдых. Наш прогноз на матч — победа «Тоттенхэма» с форой -1 с коэффициентом 3,95. 0