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    Удастся ли «Тоттенхэму» наконец-то победить в АПЛ?

    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
    Харри Кейн
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 3 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Ноября 2019 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 19:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Эвертон»

    За десять туров английского чемпионата команда из города Ливерпуль заработала 10 очков. Сейчас она располагается на 16 строчке в турнирной таблице АПЛ.

    После победы в рамках 1/16 финала Кубка лиги над «Шеффилдом Уэнсдей» (0:2) «ирискам» лишь раз удалось заработать очки в Премьер-лиге.

    В 7 туре «Эвертон» дома потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:3), а спустя неделю подопечные Марку Силвы в гостях проиграли «Бернли» (1:0).

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    В поединке на «Гудисон Парк» хозяева взяли верх над «Вест Хэмом» (2:0). А в следующем туре АПЛ синие уступили «Брайтону» (3:2), но в 1/8 финала Кубка «ириски» одолели «Уотфорд» (2:0).

    «Тоттенхэм»

    В своих десяти матчах лондонцы смогли заработать лишь 12 очков. Из-за неудачных выступлений в домашнем первенстве команда вынуждена довольствоваться 11 местом в таблице.

  • «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
  • Реакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
  • 28/10/2019

    • В 1/16 финала Кубка лиги «шпоры» проиграли «Колчестеру» Юнайтед в серии пенальти (0:0, 4:3) и вылетели из турнира. После этого подопечные Маурисио Почеттино одолели «Саутгемптон» в АПЛ (2:1).

    А в Лиге чемпионов на глазах у собственных болельщиков «Тоттенхэм» был разгромлен «Баварией» (2:7). Восьмой тур Премьер-лиги также завершился для лондонцев поражением в противостоянии с «Брайтоном» (3:0).

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    Затем «шпоры» расписали мировую с «Уотфордом» (1:1), а в еврокубках лилейно-белые легко разобрались с «Црвеной Звездой» (5:0). В 10 туре чемпионата команда Почеттино оказалась слабее «Ливерпуля» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,45, а на победу «Тоттенхэма» — 2,55.

    Сейчас оба клуба страдают из-за плохих результатов. Но в очном противостоянии «шпоры» с его составом должны уверенно обыгрывать «ирисок», которые после Кубка лиги получили меньше времени на отдых. Наш прогноз на матч — победа «Тоттенхэма» с форой -1 с коэффициентом 3,95. 0

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    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.95) и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.95
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