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    Станет ли «Ман Сити» крупно обыгрывать «Саутгемптон»?

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
    Габриэл Жезус
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Саутгемптон». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 2 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2019 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    За десять туров Премьер-лиги манчестерский коллектив внес в свой актив 22 балла. Сейчас команда идет второй в чемпионате, отставая от «Ливерпуля» на 5 пунктов.

    После удачного выступления на евроарене против «Динамо» Загреб (2:0) «горожане» потерпели второе поражение в сезоне в АПЛ. Это была домашняя встреча с «Вулверхэмптоном» (0:2).

    Затем «Манчестер Сити» разобрался с «Кристал Пэлас» в 9 туре (0:2), а чуть позже подопечные Пепа Гвардиолы разгромили «Аталанту» в Лиге чемпионов (5:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В очередном поединке в рамках Премьер-лиги небесно-голубые переиграли «Астон Виллу» (3:0), после чего команда разобралась с «Саутгемптоном» в 1/32 финала Кубка лиги (3:1).

    «Саутгемптон»

    В английском первенстве клуб из одноименного города в графстве Гэмпшир набрал 8 очков, из-за чего команда находится в зоне вылета на 18 месте в таблице АПЛ.

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    • Последний раз «святые» побеждали 24 сентября. Это была выездная встреча с «Портсмутом» в рамках 1/32 финала Кубка лиги, в которой гости на «Фраттон Парк» одолели соперников (0:4).

    Затем в АПЛ «Саутгемптон» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (2:1), а чуть позже команда дома была разгромлена «Челси» (1:4).

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    В 9 туре Премьер-лиги подопечные Ральфа Хазенхюттля разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в следующем поединке «святых» растоптал «Лестер» (0:9). В 1/8 финала Кубка лиги «Саутгемптон» вылетел из турнира, уступив «Ман Сити» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,09, на ничью — 12,0, а на победу «Саутгемптона» — 29,0.

    Перед Лигой чемпионов многие игроки «горожан» получат отдых, но даже резервные футболисты легко справятся со слабым оппонентом у себя дома. Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,79. 0

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