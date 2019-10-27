«Балтика» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч ФНЛ 27 октября 2019 года

В воскресенье, 27 октября, в рамках 20-го тура первого российского дивизиона калининградская «Балтика» на своем поле примет московское «Торпедо». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Балтика» — «Торпедо».

«Балтика»

Калининградская команда не знает горечи поражений уже в 15 матчах кряду с учетом всех турниров. Последний раз она уходила с поля поверженной еще в начале августа, проиграв в гостях «СКА-Хабаровску» (0:2).

В октябре «Балтика» провела четыре игры, где трижды победила и раз сыграла вничью. Начала она эту серию с домашней виктории над «Краснодаром-2» (4:1).

Затем «бело-синие» сыграли в Томске вничью 0:0 с «Томью», после чего поочередно одолели дома 1:0 «Нефтехимик» и в Ярославле «Шинник» — 2:0.

Первый круг первого российского дивизиона «Балтика» завершила с 32 очками на пятом месте, уступая четвертой позиции три пункта.

В восьми домашних встречах текущего розыгрыша ФНЛ калининградцы добыли четыре победы, раз сыграли вничью и трижды проиграли, разница забитых и пропущенных — 10:7.

«Торпедо»

«Торпедо» с 46 очками по итогам первого круга первого дивизиона единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на шесть пунктов.

В октябрьских поединках «черно-белые» выиграли три матча из четырех. Еще в одной игре они проиграли. Сперва в этот период они обыграли дома «Шинник» (2:0) и в гостях «Спартак-2» (3:2).

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В 18-м туре ФНЛ москвичи в родных пенатах уступили «Чертаново» со счетом 2:1, а накануне они в Москве переиграли «Чайку» — 2:1.

В семи гостевых встречах текущего розыгрыша ФНЛ «Торпедо» выиграло в пяти из них при двух поражениях, разница мячей — 9:5.

Прогноз на «Балтика» — «Торпедо»

Прогнозируем, что в поединке двух команд, набравших в последнее время прекрасную форму, будут забитые мячи в обе стороны. 0