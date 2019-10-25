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    «Рубин» и «Урал» сыграют на «низах»?

    «Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года

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    Прогноз на «Рубин» — «Урал»
    Филип Уремович
    В 14 туре РПЛ казанский «Рубин» примет «Урал». Матч состоится 25 октября на «Центральном стадионе». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Октября 2019 года
    Рубин
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    •  Рубин 19:30 Урал Урал
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    Коэффициенты на матч
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    «Рубин»

    «Рубин» располагается практически в середине турнирной таблицы. За хозяевами закреплена 9 позиция, а на их счету 15 очков.

    «Бордовые» не проигрывают в чемпионате уже 3 тура. При этом за последние 3 матча команда пропустила минимум голов — всего один.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Рубин» за этот период дважды играл вничью и один раз одержал победу. Успех пришел к команде Романа Шаронова в поединке с «Тамбовом» (2:1). Помимо этого результата было две нулевые ничьи со «Спартаком» и «Уфой».

    «Урал»

    «Урал» располагается чуть выше — на 7 строчке. Гости имеют 17 очков, однако до зоны еврокубков «шмелям» еще далеко. Разрыв составляет 9 очков.

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    После недолгой серии неудач гости все-таки добыли победу. В прошлом туре команда выиграла у 1:2 у «Тамбова». Два поражения кряду команде нанесли «Зенит» и ЦСКА — 1:3 и 0:3 соответственно.

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    • «Урал» в последнее время показывает неплохой результат в гостевых встречах. Коллектив выиграл 2 из 3 поединков на выезде в чемпионате. До «Тамбова» клуб выиграл у «Спартака» 1:2, а потом сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1.

    Прогноз

    Коэффициенты на этот матч такие: 2.37 и 3.15 на победу одной и другой команды, 3.35 на ничью.

    В трех последних играх между этими командами забивалось не более трех мячей. В 2 из 3 коллективы на двоих оформляли лишь один мяч.

    Можно попробовать ставку на тотал первого тайма. Вполне возможно, что участники поединка проведут не очень результативную первую половину встречи. Прогноз — 1 тайм тотал меньше 1.0 за 1.75. 0

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    «Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч РПЛ 25 октября 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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