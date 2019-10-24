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    «Фламенго» — «Гремио»: кто выйдет в финал?

    «Фламенго» — «Гремио». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Кубка Либертадорес 24 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз на «Фламенго» — «Гремио»
    Бруно Энрике
    В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро примет «Гремио». Игра пройдет 24 октября и начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Фламенго» — «Гремио».

    «Фламенго»

    В первом матче «Гремио» и «Фламенго» победителя не выявили, сыграв в Порту-Алегри вничью со счетом 1:1. При этом клуб из Рио-де-Жанейро упустил победу в самом конце встречи.

    После той игры «стервятники» провели пять игр в чемпионате Бразилии и все выиграли, забив в этих матчах десять мячей, а пропустили всего лишь два гола.

    С 64 очками после 27 туров бразильской Серии А «красно-черные» идут во главе турнирной таблицы, опережая ближайшего преследователя на десять пунктов.

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    • В пяти домашних встречах текущего розыгрыша Кубка Либертадорес «Фламенго» выиграл в четырех из них при одном поражении, разница мячей — 13:3.

    «Гремио»

    «Гремио» в чемпионате Бразилии после 27 туров расположились лишь на седьмом месте в турнирной таблице, отстает всего на один балл от зоны Кубка Либертадорес.

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    Последние две игры «мушкетеры» проиграли, но оба эти поединка «трехцветные» играли не основным составом, готовясь к выезду в Рио-де-Жанейро на ответную игру КЛ.

    Все прогнозы на спорт

    В этом сезоне Кубка Либертадорес «бессмертные» провели на выезде пять встреч, в которых три раза выиграли, один матч свели вничью и раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 8:3.

    Отметим, что «Фламенго» до первого матча в КЛ смог выиграть у «Гремио» в трех поединках кряду с общим счетом 6:1.

    Прогноз на «Фламенго» — «Гремио»

    «Фламенго» набрал великолепную форму и в первом матче должен был побеждать. Прогнозируем, что на своем поле «стервятники» выиграют и выйдут в финал турнира, где их уже ждет аргентинский «Ривер Плейт». 0

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