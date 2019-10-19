«Мальорка» — «Реал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Испании 19 октября 2019 года

В субботу, 19 октября, мадридский «Реал» в гостевом поединке 9-го тура испанской Примеры сыграет с «Мальоркой». Встреча, которая пройдет в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Мальорка» — «Реал».

«Мальорка»

Островитяне начали сентябрь с выездного поражения от «Валенсии» (0:2), после чего в товарищеском матче проиграли дома «Побленсе» (0:2).

Трехматчевую серию поражений прервала домашняя ничья с «Атлетиком» (0:0), после чего красно-черные проиграли еще три матча подряд.

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«Мальорка» на выезде проиграла «Хетафе» (2:4), на своем поле уступила «Атлетико» (0:2) и в гостях была бита «Алавесом» (0:2).

В последнем матче «Мальорка» прервала семиматчевую серию без побед домашним успехом во встрече с «Эспаньолом» (2:0).

После 8 туров Примеры «Мальорка» с 7 очками занимает 18 место, разница мячей 6-12, 3 гола забил Анте Будимир.

В матче с «Реалом» не сыграют из-за травм защитники Абдул Баба и Александар Седлар.

«Реал»

Мадридцы начали сентябрь выездной ничьей с «Вильярреалом» (2:2), уйдя от поражения на последних минутах, после чего дома одолели «Леванте» (3:2).

В Лигче чемпионов «Реал» стартовал крупным гостевым поражением от ПСЖ (0:3). Вернувшись в Испанию «Реал» справился с «Севильей» (1:0) в гостевом матче Примеры.

В Мадриде подопечные Зинедина Зидана разобрались с «Осасуной» (2:0), после чего сыграли по нулям в дерби с «Атлетико» на «Ванда Метрополитано».

Календарь и таблица испанской Примеры

Домашний матч 2-го тура ЛЧ с «Брюгге» завершился вничью 2:2 — «Реал» проигрывал 0:2 и спасся на последних минутах. А последнем матче мадридцы разгромили на выезде «Гранаду» (4:2).

После 8 туров Примеры «Реал» с 18 очками возглавляет таблицу,на 2 балла опережая «Барсу». Разница мячей 16-8, 6 голов забил Карим Бензема.

Матч из-за травм пропустят Гарет Бэйл, Тибо Куртуа, Марсело, Начо, Ферлан Менди и Марко Асенсио.

Последний раз команды играли еще в сезоне 2012/13, тогда «Реал» победил со счетом 5:2 дома и 5:0 в гостях.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Реала» — 1.50, победа «Мальорки» — 6.0, ничья в основное время — 4.40.

«Реал» вряд ли оступится в матче с аутсайдером, прогнозируем победу мадридского клуба.

«Мальорка» на своем поле постарается хотя-бы забить. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют» за 1,70. 0