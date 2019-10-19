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    «Лестер» выдаст результативную игру с «Бернли»

    «Лестер» — «Бернли». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Бернли»
    Джейми Варди
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года
    Лестер
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    •  Лестер 17:00 Бёрнли Бёрнли
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    «Лестер»

    После восьми туров чемпионата Англии команда из одноименного британского города находится на 4 месте в таблице АПЛ с 14 очками в активе.

    Пройдя в серии пенальти «Ньюкасл» в 1/32 финала Кубка лиги (1:1, 2:4), «Лестер» в Премьер-лиге на своем победил «Борнмут» (3:1). Но через 2 недели «лисы» потеряли очки, уступив МЮ (1:0).

    Оправившись от поражения на «Олд Траффорд», подопечные Брендана Роджерса взяли верх над «Тоттенхэмом» (1:2), а также разгромили «Лутон Таун» в 1/16 финала Кубка лиги (0:4).

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    Крупной победой «Лестер» отметился и в 7 туре АПЛ. На стадионе «Кинг Пауэр» хозяева разобрались с «Ньюкаслом» (5:0), а спустя неделю «лисы» проиграли «Ливерпулю», пропустив гол от Милнера с пенальти на 95 минуте (2:1).

    «Бернли»

    На данный момент этот клуб находится на 7 строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 12 очков. От «Лестера» бордовые отстают всего на 2 пункта.

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    • После вылета из Кубка лиги от «Сандерленда» (1:3) «Бернли» на своем поле встретился с «Ливерпулем» в рамках 4 тура Премьер-лиги. Но в родных стенах хозяева крупно уступили «мерсисайдцам» (0:3).

    Затем подопечные Шона Дайча разошлись миром в выездной игре с «Брайтоном» (1:1), а спустя неделю бордовые дома победили «Норвич» (2:0).

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    В 7 туре чемпионата «Бернли» не выявил сильнейшего в матче с «Астон Виллой» (2:2), а 5 октября команда на «Терф Мур» взяла верх над «Эвертоном» (1:0).

    Прогноз

    «Лестер» в этой встрече является фаворитом. На его победу букмекеры дают коэффициент 1,53, ничья оценивается в 4,40, а победа «Бернли» — в 6,50.

    В домашнем поединке «лисам» очень важно зацепиться за очки, чтобы сохранить место в еврокубковой зоне и не отстать от соперников, идущих выше. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Лестера» больше 1,5 с коэффициентом 1,68. 0

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    «Лестер» — «Бернли». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Лестер» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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