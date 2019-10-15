Тайвань — Австралия. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Тайваня на своем поле примет команду Австралии. Начало игры — в 14:40 по мск. Прогноз на Тайвань — Австралия.

Тайвань

Сборная Тайваня, занимающая на данный момент 129 место в рейтинге ФИФА, провела в этом году шесть встреч, выиграв только одну из них при двух ничейных результатах.

Мировые островитяне расписали с Мьянмой (0:0) и Непалом (1:1) в товарищеских играх. Обыграть удалось Гонконг (2:0) тоже в товарняке.

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Проигрыши пришлись на контрольный матч с Соломоновыми островами (0:1), а также от Иордана (1:2) и Непала (0:2) в квалификации ЧМ-2022.

Австралия

Национальная команда Австралии в этом году приняла участие в континентальном первенстве, где добралась до четвертьфинала, проиграв там сборной ОАЭ (0:1).

После завершения Кубка Азии-2019 австралийцы сперва проиграли на выезде в товарищеском матче Южной Корее — 0:1, а затем дважды выиграли в отборе ЧМ-2022.

Первая игра принесла «соккероуз» выездную викторию над Кувейтом со счетом 3:0, а накануне они разгромили в родных стенах Непал (5:0) и единолично возглавили с 6-ю очками группу В.

Последняя встреча этих сборных датирована 2012 годом. В той встрече австралийцы прошлись катком по сопернику — 8:0.

Прогноз на Тайвань — Австралия

Прогнозируем, что австралийцы продолжат одерживать победы в квалификации с «сухим» счетом. 0