Тайвань — Австралия. Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Тайвань
Сборная Тайваня, занимающая на данный момент 129 место в рейтинге ФИФА, провела в этом году шесть встреч, выиграв только одну из них при двух ничейных результатах.
Мировые островитяне расписали с Мьянмой (0:0) и Непалом (1:1) в товарищеских играх. Обыграть удалось Гонконг (2:0) тоже в товарняке.
Проигрыши пришлись на контрольный матч с Соломоновыми островами (0:1), а также от Иордана (1:2) и Непала (0:2) в квалификации ЧМ-2022.
Австралия
Национальная команда Австралии в этом году приняла участие в континентальном первенстве, где добралась до четвертьфинала, проиграв там сборной ОАЭ (0:1).
После завершения Кубка Азии-2019 австралийцы сперва проиграли на выезде в товарищеском матче Южной Корее — 0:1, а затем дважды выиграли в отборе ЧМ-2022.
Первая игра принесла «соккероуз» выездную викторию над Кувейтом со счетом 3:0, а накануне они разгромили в родных стенах Непал (5:0) и единолично возглавили с 6-ю очками группу В.
Последняя встреча этих сборных датирована 2012 годом. В той встрече австралийцы прошлись катком по сопернику — 8:0.
Прогноз на Тайвань — Австралия
Прогнозируем, что австралийцы продолжат одерживать победы в квалификации с «сухим» счетом. 0