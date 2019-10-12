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    Сколько голов забьет Швеция Мальте?

    Мальта — Швеция. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Мальта — Швеция
    Янне Андерссон
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Мальты 12 октября на «Национальном стадионе» в Та-Кали сыграет со Швецией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Мальта — Швеция.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа F 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 35.00
  • X
  • 11.70
  • 2
  • 1.06
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    Мальта

    Мальтийцы являются одними из аутсайдеров Группы F. Приняв участие в 6 поединках квалификационного раунда, эта команда с 3 очками в активе занимает 5 место в турнирной таблице.

    На старте отборочной кампании подопечные Рея Фарруджи в родных стенах смогли победить Фарерские Острова (2:1). А во втором туре сборная уступила Испании (0:2).

    После этого Мальта потерпела поражение от Швеции (3:0) и была разгромлена Румынией (4:0).

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    В выездном поединке против Норвегии гости проиграли (2:0), а в матче 8 сентября подопечных Фарруджи вновь одолела Румыния (1:0).

    Швеция

    В 6 поединках отборочного цикла сине-желтые смогли заработать 11 очков. Благодаря этому команда располагается на 2 позиции в турнирной таблице группы F.

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    • Свою битву за путевку на Евро-2020 шведы начали с домашней победы над Румынией (2:1). А во встрече 26 марта в Осло подопечные Янне Андерссона не выявили сильнейшего в напряженном противостоянии с Норвегией (3:3).

    Спустя несколько месяцев Швеция уверенно разобралась с Мальтой (3:0), но чуть позже команда потерпела поражение от Испании (3:0).

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    5 сентября сине-желтые разгромили Фарерские Острова (0:4), а в 6 туре квалификации команда вновь расписала мировую с Норвегией (1:1).

    Прогноз

    На победу Мальты в этой встрече букмекеры дают коэффициент 50,0, на ничью — 11,0, а победа Швеции оценивается в 1,06.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Швеции больше 2,5 с коэффициентом 1,65. 0

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    Мальта — Швеция. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года. Прогноз на Мальта — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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