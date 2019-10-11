Черногория — Болгария. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Черногории 11 октября на стадионе «Под Горицом» в Подгорице сыграет с Болгарией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Черногория — Болгария.

Черногория

Приняв участие в 5 поединках отборочного цикла, «храбрые соколы» заработали лишь 2 очка, из-за чего вынуждены довольствоваться 4 местом в таблице Группы А, отставая от 3 строчки на 6 баллов.

На старте квалификации Черногория в гостях разошлась миром с Болгарией (1:1). А во втором туре на своем поле хозяева были биты англичанами (1:5).

7 июня подопечные Фарука Хаджибегича сыграли вничью с Косово (1:1), но несколькими днями позже команда вновь крупно уступила. На сей раз Чехии (3:0).

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В товарищеской встрече с Венгрией Черногория сумела победить (2:1), а в 6 туре отборочного цикла «храбрые соколы» еще раз потерпели поражение от Чехии (0:3).

Болгария

Как и ближайший соперник, трехцветные в 5 матчах завоевали 2 очка, но в результате второстепенных показателей Болгария заняла последнее место в турнирной таблице своей группы.

В 1 игре квалификации подопечные Красимира Балакова расписали мировую с Черногорией (1:1). Ничья была зафиксирована и в следующем поединке с Косово в гостях (1:1).

После этого «львы» в Праге потерпели поражение от Чехии (2:1), а несколькими днями позже Болгария у себя дома не справилась с Косово (2:3).

Отправившись в Лондон, трехцветные на «Уэмбли» крупно уступили Англии (4:0), а 10 сентября коллектив Балакова проиграл Ирландии в товарищеской встрече (3:1).

Прогноз

На победу Черногории в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 3,45, а на победу Болгарии — 3,65.

Командам в данном поединке терять уже особо и нечего. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,70. 0