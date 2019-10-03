«Севилья» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В четверг, 3 октября, во втором туре группового этапа Лиги Европы квартета А испанская «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» примет кипрский АПОЭЛ. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — АПОЭЛ.

«Севилья»

«Нервионцы» стартовали в этой группе ЛЕ с разгромной победы, которую они добыли в Азербайджане над «Карабахом» со счетом 3:0, забив все голы во второй половине матча.

После той встречи севильцы затем дважды проиграли в чемпионате Испании. Сперва они были биты на своей территории «Реалом» (0:1), а затем упустили победу над «Эйбаром» (2:3), ведя по ходу поединка 2:0.

На выходных «красно-белым» удалось прервать серию неудач. Они на своем поле переиграли «Реал Сосьедад» (3:2) и с 13 очками засели на шестой строке Примеры, с отставанием в два пункта от первой позиции.

Календарь и таблица Лиги Европы

В прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы «Севилья» добралась до 1/8 финала турнира. На своей арене она выиграла семь встреч при одном ничейном результате.

АПОЭЛ

АПОЭЛ начал эту еврокомпанию в Лиге чемпионов, где смог преодолеть два раунда, но затем был отправлен «Аяксом» (0:0 и 0:2) рангом ниже.

Начали групповой этап киприоты неудачно, проиграв на своей территории люксембуржскому «Дюделанжу» со счетом 3:4. По ходу встречи «легенды» сперва смогли отыграться с 0:2, но в итоге даже не удержали мировую.

А вот на внутренней арене «желто-синие» идут без потерь, выиграв два матча в чемпионате Кипра и одолели АЕЛ (1:0) в матче Суперкубка страны.

Прогноз на «Севилья» — АПОЭЛ

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.25.

На викторию АПОЭЛя дают — 14.00, ничья оценена — в 6.60.

«Севилья» на своем поле выступает очень сильно. И соперника уровня АПОЭля должна обыгрывать с разницей в несколько мячей. 0