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    Удастся ли «Бенфике» увезти победу из Санкт-Петербурга?

    «Зенит» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

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    Прогноз на «Зенит» — «Бенфика»
    «Бенфика»
    В среду, 2 октября, «Зенит» на своем поле примет «Бенфику» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Крестовском» в Санкт-Петербурге, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Бенфика».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Октября 2019 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 22:00 Бенфика Бенфика
    • Коэффициенты на матч
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    «Зенит»

    Питерский клуб начал сентябрь с выездной победы в «Дерби двух столиц», взяв верх над «Спартаком» благодаря стандарту Жиркова — 1:0.

    Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский спарринг с «Сочи» (2:1), а затем в матче РПЛ обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1).

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    В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1.

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    • В последнем матче питерский клуб уступил на выезде «Локомотиву» (0:1). «Зенит» едва не спасся от поражения в компенсированное время, но гол Мака был отменен после просмотра видеоповтора.

    После 11 туров «Зенит» с 23 очками идет на 5-м месте, на 2 очка отставая от ЦСКА. Разница мячей 18-5, 5 голов забил Артем Дзюба.

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    «Бенфика»

    Лиссабонский клуб начал сентябрь с выездного разгрома «Браги» (4:0), после чего на своем поле победил «Жил Висенте» (2:0).

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    В Лиге чемпионов португальцы стартовали с домашнего поражения от немецкого «Лейпцига» (1:2), пропустив два мяча в концовке, отквитав один, но не уйдя от поражения.

    Затем, в чемпионате Португалии «Бенфика» на выезде вырвала волевую победу над «Морейренсе» (2:1), пропустив до перерыва и дважды забив на последних минутах.

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    • В домашнем матче Кубка лиги лиссабонцы разошлись миром с «Виторией Гимараэш» (0:0), а в последнем матче победили дома в рамках чемпионата «Виторию Сетубал» (1:0).

    После 7 туров чемпионата Португалии «Бенфика» с 18 очками делит 2-3 место с «Порту», на 1 балл отставая от «Фамаликана». Разница мячей 16-3. Лучший бомбардир с 6 голами — Пицци.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    У команд богатая история встреч. В 1/8 финала ЛЧ-2011/12 «Бенфика» проиграла в Питере 2:3, но победила дома 2:0. В групповом этапе ЛЧ-2014/15 «Бенфика» проиграла дома 0:1 и уступила 0:1 в Питере.

    В 1/8 финала ЛЧ сезона 2015/16 «Бенфика» дважды победила: дома 1:0 и в Петербурге 2:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Бенфики» — 3.15, ничья в основное время — 3.40.

    Португальцам не привыкать побеждать в Петербурге, но прогнозируем, что команда Семака сумеет избежать поражения в домашнем матче.

    Обе команды хорошо атакуют, интересен вариант «Обе забьют» за 1,70. 0

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