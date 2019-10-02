«Зенит» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

В среду, 2 октября, «Зенит» на своем поле примет «Бенфику» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Крестовском» в Санкт-Петербурге, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Бенфика».

«Зенит»

Питерский клуб начал сентябрь с выездной победы в «Дерби двух столиц», взяв верх над «Спартаком» благодаря стандарту Жиркова — 1:0.

Во время паузы на матчи сборных «Зенит» провел товарищеский спарринг с «Сочи» (2:1), а затем в матче РПЛ обыграл дома тульский «Арсенал» (3:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом», который удалось свести вничью 1:1.

Вернувшись домой, «Зенит» разгромил на своем поле «Рубин» (5:0), а потом в рамках 1/16 финала Кубка России не без труда одолел на выезде «Енисей» (2:1).

В последнем матче питерский клуб уступил на выезде «Локомотиву» (0:1). «Зенит» едва не спасся от поражения в компенсированное время, но гол Мака был отменен после просмотра видеоповтора.

После 11 туров «Зенит» с 23 очками идет на 5-м месте, на 2 очка отставая от ЦСКА. Разница мячей 18-5, 5 голов забил Артем Дзюба.

В предстоящем матче не сыграет травмированный Малком, участие Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси под вопросом.

«Бенфика»

Лиссабонский клуб начал сентябрь с выездного разгрома «Браги» (4:0), после чего на своем поле победил «Жил Висенте» (2:0).

В Лиге чемпионов португальцы стартовали с домашнего поражения от немецкого «Лейпцига» (1:2), пропустив два мяча в концовке, отквитав один, но не уйдя от поражения.

Затем, в чемпионате Португалии «Бенфика» на выезде вырвала волевую победу над «Морейренсе» (2:1), пропустив до перерыва и дважды забив на последних минутах.

В домашнем матче Кубка лиги лиссабонцы разошлись миром с «Виторией Гимараэш» (0:0), а в последнем матче победили дома в рамках чемпионата «Виторию Сетубал» (1:0).

После 7 туров чемпионата Португалии «Бенфика» с 18 очками делит 2-3 место с «Порту», на 1 балл отставая от «Фамаликана». Разница мячей 16-3. Лучший бомбардир с 6 голами — Пицци.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

У команд богатая история встреч. В 1/8 финала ЛЧ-2011/12 «Бенфика» проиграла в Питере 2:3, но победила дома 2:0. В групповом этапе ЛЧ-2014/15 «Бенфика» проиграла дома 0:1 и уступила 0:1 в Питере.

В 1/8 финала ЛЧ сезона 2015/16 «Бенфика» дважды победила: дома 1:0 и в Петербурге 2:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Локомотива» — 2.30, победа «Бенфики» — 3.15, ничья в основное время — 3.40.

Португальцам не привыкать побеждать в Петербурге, но прогнозируем, что команда Семака сумеет избежать поражения в домашнем матче.

Обе команды хорошо атакуют, интересен вариант «Обе забьют» за 1,70. 0