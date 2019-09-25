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    Выдадут ли «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» снова перестрелку?

    «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
    Эсекьель Понсе
    25 сентября на стадионе им. Ленина в Хабаровске в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 12:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 12:00 Ахмат Ахмат
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    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровские «армейцы» в этом розыгрыше Кубка России уже успели преодолеть один раунд. На предыдущем этапе они были сильнее второлигового «Сахалина», одолев его на выезде со счетом 2:0.

    В первенстве первой лиги дальневосточники после 14 туров разместились на четвертой позиции, заработав в этих встречах 24 балла, что на пункт больше, чем у ближайшего преследователя.

    За последние пять игр «красно-синие» проиграли только один поединок. 14 сентября они были повержены в гостях «Текстильщиком» (1:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    Остальные четыре игры хабаровский клуб выиграл. В своей последней встрече он дома переиграл красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

    «Ахмат»

    Грозненский коллектив только с этого этапа возьмет старт в кубковом турнире. На данный момент у «Ахмата» 6-матчевая безвыиграшная серия, в которой он три раза сыграл вничью и три раза проиграл.

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    С девятью пунктами «зелено-белые» идут в зоне переходных матчей, на 13-й позиции в Премьер-лиге, уступая 12-й спасительной строке только по дополнительным показателям.

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    В прошлом сезоне эти команды играли между собой на аналогичном этапе Кубка России. И тогда основное и дополнительное время закончилось вничью — 3:3, а в послематчевой лотерее сильнее был «Ахмат».

    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

    Прогнозируем, что в поединке одного из лидеров ФНЛ и аутсайдера РПЛ будут забитые мячи в обе стороны, как и в прошлом сезоне. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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