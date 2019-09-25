«СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

25 сентября на стадионе им. Ленина в Хабаровске в рамках 1/16 финала Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с грозненским «Ахматом». Игра начнется в 12:00 по Москве. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат».

«СКА-Хабаровск»

Хабаровские «армейцы» в этом розыгрыше Кубка России уже успели преодолеть один раунд. На предыдущем этапе они были сильнее второлигового «Сахалина», одолев его на выезде со счетом 2:0.

В первенстве первой лиги дальневосточники после 14 туров разместились на четвертой позиции, заработав в этих встречах 24 балла, что на пункт больше, чем у ближайшего преследователя.

За последние пять игр «красно-синие» проиграли только один поединок. 14 сентября они были повержены в гостях «Текстильщиком» (1:3).

Календарь и таблица РПЛ

Остальные четыре игры хабаровский клуб выиграл. В своей последней встрече он дома переиграл красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

«Ахмат»

Грозненский коллектив только с этого этапа возьмет старт в кубковом турнире. На данный момент у «Ахмата» 6-матчевая безвыиграшная серия, в которой он три раза сыграл вничью и три раза проиграл.

С девятью пунктами «зелено-белые» идут в зоне переходных матчей, на 13-й позиции в Премьер-лиге, уступая 12-й спасительной строке только по дополнительным показателям.

В сентябре чеченский клуб провел только две игры. В середине месяца он уступил в гостях «Ростову» (1:2), а накануне расписал мировую с «Крыльями Советов» (1:1) на своей территории.

В прошлом сезоне эти команды играли между собой на аналогичном этапе Кубка России. И тогда основное и дополнительное время закончилось вничью — 3:3, а в послематчевой лотерее сильнее был «Ахмат».

Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

Прогнозируем, что в поединке одного из лидеров ФНЛ и аутсайдера РПЛ будут забитые мячи в обе стороны, как и в прошлом сезоне. 0