«СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

«СКА-Хабаровск»
Хабаровские «армейцы» в этом розыгрыше Кубка России уже успели преодолеть один раунд. На предыдущем этапе они были сильнее второлигового «Сахалина», одолев его на выезде со счетом 2:0.
В первенстве первой лиги дальневосточники после 14 туров разместились на четвертой позиции, заработав в этих встречах 24 балла, что на пункт больше, чем у ближайшего преследователя.
За последние пять игр «красно-синие» проиграли только один поединок. 14 сентября они были повержены в гостях «Текстильщиком» (1:3).
Остальные четыре игры хабаровский клуб выиграл. В своей последней встрече он дома переиграл красноярский «Енисей» со счетом 2:0.
«Ахмат»
Грозненский коллектив только с этого этапа возьмет старт в кубковом турнире. На данный момент у «Ахмата» 6-матчевая безвыиграшная серия, в которой он три раза сыграл вничью и три раза проиграл.
С девятью пунктами «зелено-белые» идут в зоне переходных матчей, на 13-й позиции в Премьер-лиге, уступая 12-й спасительной строке только по дополнительным показателям.
В сентябре чеченский клуб провел только две игры. В середине месяца он уступил в гостях «Ростову» (1:2), а накануне расписал мировую с «Крыльями Советов» (1:1) на своей территории.
В прошлом сезоне эти команды играли между собой на аналогичном этапе Кубка России. И тогда основное и дополнительное время закончилось вничью — 3:3, а в послематчевой лотерее сильнее был «Ахмат».
Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
Прогнозируем, что в поединке одного из лидеров ФНЛ и аутсайдера РПЛ будут забитые мячи в обе стороны, как и в прошлом сезоне. 0