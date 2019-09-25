«Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

В пятом туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 25 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Аталанта».

«Рома»

Римский клуб начал сезон с домашней ничьей с «Дженоа» (3:3). «Рома» трижды вела, но гости трижды отыгрывались.

Затем в столичном дерби подопечные Паулу Фонсеки поделил очки с «Лицио» (1:1) — «Рома» повела в первом тайме благодаря пенальти, но «орлята» отыгрались после перерыва.

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Первую победу «Рома» одержала в домашнем матче с «Сассуоло» (4:2), забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.

В групповом этапе Лиги Европы «Рома» стартовала с домашнего разгрома «Истанбула» (4:0), а в последнем матче на выезде вырвала победу у «Болоньи» (2:1), забив на последних минутах.

После 4 туров Серии А «Рома» с 8 очками на 4-м месте. Разница мячей 10-7, Александар Коларов забил 3 гола.

В прошлом сезоне команды свели оба матча со счетом 3:3. Сезоном ранее «Рома» победила на выезде 1:0, но проиграла дома 1:2. В Риме «Аталанта» в последних пяти матчах трижды играла вничью, дважды победив.

«Аталанта»

Бергамский клуб стартовал в сезоне выездной волевой победой над СПАЛом (3:2). Дважды пропустив в первом тайме, «Аталанта» сумела отыграться и выйти вперед во втором тайме.

Во втором туре подопечные Джан Пьеро Гасперини на своем поле уступили «Торино» (2:3), после чего вырвали выездную победу над «Дженоа» (2:1).

В групповом этапе Лиги чемпионов «Аталанта» стартовала с выездного разгромного поражения от загребского «Динамо» (0:4), трижды пропустив еще в первом тайме.

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В последнем матче бергамский клуб дома сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), проигрывая 0:2 и уйдя от поражения на последних минутах.

После 4-х туров чемпионата Италии «Аталанта» с 7 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 9-8, Дуван Сапата забил 3 гола.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 2.25, победа «Аталанты» — 2.90, ничья в основное время — 3.80.

«Аталанта» не проигрывает на «Олимпико» уже почти пять лет, прогнозируем, что и в предстоящем матче гости не проиграют.

Матч команд может получиться результативным, особенно вспоминая прошлый сезон. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,40. 0