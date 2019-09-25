«Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

«Рома»
Римский клуб начал сезон с домашней ничьей с «Дженоа» (3:3). «Рома» трижды вела, но гости трижды отыгрывались.
Затем в столичном дерби подопечные Паулу Фонсеки поделил очки с «Лицио» (1:1) — «Рома» повела в первом тайме благодаря пенальти, но «орлята» отыгрались после перерыва.
Первую победу «Рома» одержала в домашнем матче с «Сассуоло» (4:2), забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.
В групповом этапе Лиги Европы «Рома» стартовала с домашнего разгрома «Истанбула» (4:0), а в последнем матче на выезде вырвала победу у «Болоньи» (2:1), забив на последних минутах.
После 4 туров Серии А «Рома» с 8 очками на 4-м месте. Разница мячей 10-7, Александар Коларов забил 3 гола.
В прошлом сезоне команды свели оба матча со счетом 3:3. Сезоном ранее «Рома» победила на выезде 1:0, но проиграла дома 1:2. В Риме «Аталанта» в последних пяти матчах трижды играла вничью, дважды победив.
«Аталанта»
Бергамский клуб стартовал в сезоне выездной волевой победой над СПАЛом (3:2). Дважды пропустив в первом тайме, «Аталанта» сумела отыграться и выйти вперед во втором тайме.
Во втором туре подопечные Джан Пьеро Гасперини на своем поле уступили «Торино» (2:3), после чего вырвали выездную победу над «Дженоа» (2:1).
В групповом этапе Лиги чемпионов «Аталанта» стартовала с выездного разгромного поражения от загребского «Динамо» (0:4), трижды пропустив еще в первом тайме.
В последнем матче бергамский клуб дома сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), проигрывая 0:2 и уйдя от поражения на последних минутах.
После 4-х туров чемпионата Италии «Аталанта» с 7 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 9-8, Дуван Сапата забил 3 гола.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 2.25, победа «Аталанты» — 2.90, ничья в основное время — 3.80.
«Аталанта» не проигрывает на «Олимпико» уже почти пять лет, прогнозируем, что и в предстоящем матче гости не проиграют.
Матч команд может получиться результативным, особенно вспоминая прошлый сезон. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,40. 0