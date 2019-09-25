ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерАргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛ Лионель МессиВновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 17-23 сентября
  • 20:47
    • Пирло: Де Йонг напоминает меня
  • 20:12
    • «МЮ» установил две цели на зимнее трансферное окно
  • 19:43
    • «Эдмонтону» интересен Костин
  • 19:13
    • Гвардиола может возглавить «Ювентус» после «Ман Сити»
  • 18:56
    • Месси: Конкуренция с Роналду остается в пределах поля
  • 18:46
    • Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
  • 18:14
    • Кудерметова выбила седьмую ракетку турнира в Китае
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Аталанта» серию удачных выступлений в Риме?

    «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Рому Прогнозы на Аталанту
    Прогноз на «Рома» — «Аталанта»
    «Аталанта»
    В пятом туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 25 сентября. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Аталанта».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.00
  • Играть!
    •

    «Рома»

    Римский клуб начал сезон с домашней ничьей с «Дженоа» (3:3). «Рома» трижды вела, но гости трижды отыгрывались.

    Затем в столичном дерби подопечные Паулу Фонсеки поделил очки с «Лицио» (1:1) — «Рома» повела в первом тайме благодаря пенальти, но «орлята» отыгрались после перерыва.

    Все прогнозы на Серию А

    Первую победу «Рома» одержала в домашнем матче с «Сассуоло» (4:2), забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.

    В групповом этапе Лиги Европы «Рома» стартовала с домашнего разгрома «Истанбула» (4:0), а в последнем матче на выезде вырвала победу у «Болоньи» (2:1), забив на последних минутах.

  • Сарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • Превью Серии А сезона 2019/2020 — зачем смотреть, за кем следить
  • 23/08/2019

    • После 4 туров Серии А «Рома» с 8 очками на 4-м месте. Разница мячей 10-7, Александар Коларов забил 3 гола.

    В прошлом сезоне команды свели оба матча со счетом 3:3. Сезоном ранее «Рома» победила на выезде 1:0, но проиграла дома 1:2. В Риме «Аталанта» в последних пяти матчах трижды играла вничью, дважды победив.

    «Аталанта»

    Бергамский клуб стартовал в сезоне выездной волевой победой над СПАЛом (3:2). Дважды пропустив в первом тайме, «Аталанта» сумела отыграться и выйти вперед во втором тайме.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Во втором туре подопечные Джан Пьеро Гасперини на своем поле уступили «Торино» (2:3), после чего вырвали выездную победу над «Дженоа» (2:1).

    В групповом этапе Лиги чемпионов «Аталанта» стартовала с выездного разгромного поражения от загребского «Динамо» (0:4), трижды пропустив еще в первом тайме.

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем матче бергамский клуб дома сыграл вничью с «Фиорентиной» (2:2), проигрывая 0:2 и уйдя от поражения на последних минутах.

    После 4-х туров чемпионата Италии «Аталанта» с 7 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 9-8, Дуван Сапата забил 3 гола.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 2.25, победа «Аталанты» — 2.90, ничья в основное время — 3.80.

    «Аталанта» не проигрывает на «Олимпико» уже почти пять лет, прогнозируем, что и в предстоящем матче гости не проиграют.

    Матч команд может получиться результативным, особенно вспоминая прошлый сезон. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,40. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Дижон — Марсель
  • Сегодня в 20:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Верона — Удинезе
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бетис — Леванте
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Манчестер Сити
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Лутон — Лестер
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Колчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брешиа — Ювентус
  • Сегодня в 22:00
    •  4.29
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Луч-Энергия — Динамо
  • Завтра в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Ахмат
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Томь — Тамбов
  • Завтра в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Енисей — Зенит
  • Завтра в 15:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 17-23 сентября
    • Вчера в 20:05     ЦСКА — «Краснодар»
  • Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
    • Вчера в 02:26     Анхель Ди Мария
  • Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и Мбаппе
    • 13:58 19/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Рома» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Рома» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Оле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ», возможно, впустую потратил еще один годРеакция прессы на матч «Вест Хэм» — «МЮ» Вчера в 17:520
  • 15:32
    • РФС: Претензий к нам со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет
  • 15:19
    • Ласицкене: Если отстранят РУСАДА — уедем тренироваться за пределы России
  • 15:06
    • Сычев: Намеренно не говорил о завершении карьеры
    Юрген Клопп и Эндрю Робертсон Футбол Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»Команда Юргена Клоппа продолжает идти без потерь Вчера в 15:030
  • Экспресс дня

  • «Монако» вновь останется без победы
  • 4.29
    •
  • 20:36
    • Широков: Если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придет как мессия
  • 20:29
    • Ковалев снизит вес перед боем с Альваресом
  • 20:20
    • Алиссон: Я признан лучшим вратарем мира благодаря моей команде
    ЦСКА сыграет на выезде со СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Сибири», ЦСКА победил в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 сентября Вчера в 22:260
  • 16:03
    • Погба восстановился после травмы лодыжки
  • 15:46
    • Россия уступила Самоа на Кубке мира по регби
  • 11:53
    • «Локомотив» уволил главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие