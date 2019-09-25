«Балтика» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

«Балтика»
«Балтика» уже прошла одну стадию текущего кубкового розыгрыша. На предыдущем этапе калининградская команда выбила из турнира «Ленинградец» — 2:1. Лучшим достижением «Балтики» в Кубке России является 1/8 в сезонах — 1997/98, 2008/09 и 2009/10.
В текущем первенстве первой российской лиги калининградцы после 14 туров идут девятыми, отставая от зоны переходных матчей на пять пунктов.
На данный момент у «балтийцев» 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой они пять встреч выиграли и четыре поединка свели вничью.
На выходных подопечные Евгения Калешина по-волевому обыграли волгоградский «Ротор» (2:1), забив свои голы на 87-й и 90-й минутах.
«Локомотив»
«Локомотив» выигрывал Кубок России восемь раз, более того, москвичи являются действующими обладателями кубка.
В турнирной таблицы Премьер-лиги «железнодорожники» после 10 туров разместились на четвертой строке в турнирке, уступая первому «Зениту» всего три очка.
Свои последние три игры «красно-зеленые» выиграли (все в гостях). Начали эту серию с победы над «Сочи» (1:0) в РПЛ, затем одолели немецкий «Байер» (2:1) в ЛЧ, а накануне переиграли «Оренбург» (3:2) в игре чемпионата страны.
Отметим, что в прошлом сезоне коллективы встречались на этой же стадии. Тот матч команды завершили вничью в основное время (2:2), но в овертайме «Локомотив» вырвал победу — 3:2.
Прогноз на «Балтика» — «Локомотив»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Локомотива» в основное время предлагают — 1.55.
На викторию «Балтики» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.10.
Проход: «Локомотива» — 1.27, «Балтики» — 3.60.
«Железнодорожники» набрали превосходную форму. И даже не основным составом, который, скорее всего, выпустит Семин, москвичи должны решать все еще в основное время. 0