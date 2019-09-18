«Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.96) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 18 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 18 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм».

«Олимпиакос»

Клубу из города Пирей пришлось побороться за путевку в Лигу чемпионов. В последнем противостоянии в рамках квалификационного раунда команда из Греции выбила «Краснодар» по сумме двух матчей (1:6).

В домашнем чемпионате «Олимпиакос» принял участие в трех встречах. Во всех из них красно-белые побеждали. Благодаря этому они с 9 баллами в активе находятся на 1 месте в турнирной таблице.

Все прогнозы на футбол

В первом туре подопечные Педро Мартинса минимально переиграли «Астерас» (1:0). С таким же счетом команда одолела «Ларису» (0:1).

А в поединке 14 сентября «Олимпиакос» разгромил на своем поле «Волос» (5:0).

«Тоттенхэм»

Результаты лондонского коллектива пока не впечатляют. На старте сезона у подопечных Почеттино было достаточно осечек, но, несмотря на это, «шпоры» смогли заработать 8 очков в 5 матчах.

В первом туре благодаря голу Ндомбеле на 73 минуте и дублю Кейна в отрезке с 86 по 90 минуту «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» (3:1).

В следующем матче в АПЛ лилейно-белые расписали мировую с «Манчестером Сити» (2:2). Чуть позже команда неожиданно уступила «Ньюкаслу» у себя дома (0:1).

Первого сентября лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), а через неделю «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).

Прогноз

На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 3,50, а на победу «Тоттенхэма» — 1,89.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,96. 0