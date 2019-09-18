«Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.96) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 18 сентября 2019 года

«Олимпиакос»
Клубу из города Пирей пришлось побороться за путевку в Лигу чемпионов. В последнем противостоянии в рамках квалификационного раунда команда из Греции выбила «Краснодар» по сумме двух матчей (1:6).
В домашнем чемпионате «Олимпиакос» принял участие в трех встречах. Во всех из них красно-белые побеждали. Благодаря этому они с 9 баллами в активе находятся на 1 месте в турнирной таблице.
В первом туре подопечные Педро Мартинса минимально переиграли «Астерас» (1:0). С таким же счетом команда одолела «Ларису» (0:1).
А в поединке 14 сентября «Олимпиакос» разгромил на своем поле «Волос» (5:0).
«Тоттенхэм»
Результаты лондонского коллектива пока не впечатляют. На старте сезона у подопечных Почеттино было достаточно осечек, но, несмотря на это, «шпоры» смогли заработать 8 очков в 5 матчах.
В первом туре благодаря голу Ндомбеле на 73 минуте и дублю Кейна в отрезке с 86 по 90 минуту «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» (3:1).
В следующем матче в АПЛ лилейно-белые расписали мировую с «Манчестером Сити» (2:2). Чуть позже команда неожиданно уступила «Ньюкаслу» у себя дома (0:1).
Первого сентября лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), а через неделю «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).
Прогноз
На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 3,50, а на победу «Тоттенхэма» — 1,89.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,96. 0