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    «Тоттенхэм» без проблем справится с «Олимпиакосом»

    «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.96) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 18 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Тоттенхэм
    Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм»
    Кристиан Эриксен
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» будет принимать «Тоттенхэм». Игра пройдет на стадионе «Караискакис» 18 сентября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.85
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    «Олимпиакос»

    Клубу из города Пирей пришлось побороться за путевку в Лигу чемпионов. В последнем противостоянии в рамках квалификационного раунда команда из Греции выбила «Краснодар» по сумме двух матчей (1:6).

    В домашнем чемпионате «Олимпиакос» принял участие в трех встречах. Во всех из них красно-белые побеждали. Благодаря этому они с 9 баллами в активе находятся на 1 месте в турнирной таблице.

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    В первом туре подопечные Педро Мартинса минимально переиграли «Астерас» (1:0). С таким же счетом команда одолела «Ларису» (0:1).

    А в поединке 14 сентября «Олимпиакос» разгромил на своем поле «Волос» (5:0).

    «Тоттенхэм»

    Результаты лондонского коллектива пока не впечатляют. На старте сезона у подопечных Почеттино было достаточно осечек, но, несмотря на это, «шпоры» смогли заработать 8 очков в 5 матчах.

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    • В первом туре благодаря голу Ндомбеле на 73 минуте и дублю Кейна в отрезке с 86 по 90 минуту «Тоттенхэм» одолел «Астон Виллу» (3:1).

    В следующем матче в АПЛ лилейно-белые расписали мировую с «Манчестером Сити» (2:2). Чуть позже команда неожиданно уступила «Ньюкаслу» у себя дома (0:1).

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    Первого сентября лондонцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), а через неделю «Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» (4:0).

    Прогноз

    На победу «Олимпиакоса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 3,50, а на победу «Тоттенхэма» — 1,89.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1,5 с коэффициентом 1,96. 0

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    «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.96) на тоталы в футбольной Лиге чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Олимпиакос» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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