«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас Сити». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч МЛС 16 сентября 2019 года

«Лос-Анджелес Гэлакси» 16 сентября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС на своем поле примет «Спортинг Канзас Сити». Начало встречи — 05:00 по Москве. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас Сити».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Пока подопечные Гильермо Барроса Скелотто с 42 очками находятся на 8-й позиции Западной конференции, отставая от места для попадания в плей-офф на 1 пункт.

Вот уже в пяти встречах в разных турнирах «Лос-Галактикос» не может победить. В матче регулярного чемпионата 18 августа команда на своем поле, схлопотав удаление на 6 минуте, сыграла вничью с клубом «Сиэтл Саундерс» (2:2).

Затем в рамках Кубка Лиг Северной и Центральной Америки «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил мексиканскому «Крус Асуль» (1:2).

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Чуть позже в дерби «Эль-Трафико» коллектив из штата Калифорния расписал мировую с «Лос-Анджелесом» (3:3), а после гости проиграли «Сиэтлу Саундерс» (4:3) на выезде.

Наконец, также в гостях коллектив проиграл «Колорадо Рэпидс» (1:2).

«Спортинг Канзас Сити»

Команда является девятой в Западной конференции с 37 очками. Чтобы достать до зоны плей-офф, коллективу нужно добрать еще шесть пунктов.

Так что пока о выходе в финальную часть турнира футболистам «Спортинга» говорить не приходится.

Впрочем, если не учитывать предыдущий поединок, клуб показывает неплохие результаты. Это выразилось в трех победах кряду — над «Сан-Хосе» (2:1), «Миннесотой» (1:0) и «Хьюстоном» (1:0).

К сожалению для клуба, в прошлом матче случилось поражение от «Портленда» с результатом 1:2.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0