«Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 15 сентября

В пятом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 15 сентября на стадионе «Викаридж Роуд». Начало — в 18:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Арсенал».

«Уотфорд»

До 4-го тура «Уотфорд» оставался единственной командой в Премьер-лиге, которая не набрала очков. Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата команде удалось набрать один балл.

Сезон для клуба начался с домашней встречи с «Брайтоном», которую «Шершни» проиграли (0:3). Во 2-м туре коллектив отправился в Ливерпуль, где на «Гудисон Парк» минимально уступил «Эвертону» (0:1).

В следующем матче чемпионата «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» принимал «Вест Хэм» и уступил 1:3.

Календарь и таблица АПЛ

После гостевой ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) руководство уволило Хави Грасию с поста менеджера, на место которого пришел экс-рулевой команды Кике Санчес Флорес.

«Арсенал»

Новый сезон для «Арсенала» начался весьма неплохо. На старте АПЛ подопечные Унаи Эмери одержали две победы, но затем проиграли «Ливерпулю».

В первом туре «канониры» в гостях обыграли «Ньюкасл» (1:0), а далее дома одолели «Бернли» (1:2). В противостоянии с «Ливерпулем» в третьем туре «Арсенал» моментами выглядел довольно неплохо, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки — 1:3.

После этого коллектив разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2). По итогам четырех туров он идет на пятом месте с семью очками.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,6, а ничья — в 3,7.

Рекомендуем ставить на то, что Обамеянг сделает больше двух ударов в створ ворот за 4,5. 0