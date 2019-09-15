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    Обыграет ли «Арсенал» «Уотфорд» с новым менеджером?

    «Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 15 сентября

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    Прогноз на «Уотфорд» — «Арсенал»
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет 15 сентября на стадионе «Викаридж Роуд». Начало — в 18:30 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Арсенал».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Сентября 2019 года
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    «Уотфорд»

    До 4-го тура «Уотфорд» оставался единственной командой в Премьер-лиге, которая не набрала очков. Тем не менее, в прошлом поединке чемпионата команде удалось набрать один балл.

    Сезон для клуба начался с домашней встречи с «Брайтоном», которую «Шершни» проиграли (0:3). Во 2-м туре коллектив отправился в Ливерпуль, где на «Гудисон Парк» минимально уступил «Эвертону» (0:1).

    В следующем матче чемпионата «Уотфорд» на «Викаридж Роуд» принимал «Вест Хэм» и уступил 1:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    После гостевой ничьей с «Ньюкаслом» (1:1) руководство уволило Хави Грасию с поста менеджера, на место которого пришел экс-рулевой команды Кике Санчес Флорес.

    «Арсенал»

    Новый сезон для «Арсенала» начался весьма неплохо. На старте АПЛ подопечные Унаи Эмери одержали две победы, но затем проиграли «Ливерпулю».

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    В первом туре «канониры» в гостях обыграли «Ньюкасл» (1:0), а далее дома одолели «Бернли» (1:2). В противостоянии с «Ливерпулем» в третьем туре «Арсенал» моментами выглядел довольно неплохо, однако этого оказалось недостаточно, чтобы зацепиться за очки — 1:3.

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    • После этого коллектив разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2). По итогам четырех туров он идет на пятом месте с семью очками.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,6, а ничья — в 3,7.

    Рекомендуем ставить на то, что Обамеянг сделает больше двух ударов в створ ворот за 4,5. 0

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    «Уотфорд» — «Арсенал». Прогноз (к. 4.50) и ставки на матч АПЛ 15 сентября. Прогноз на «Уотфорд» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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