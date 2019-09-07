США — Мексика. Прогноз (к. 2.28) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

В ночь с пятницы на субботу сборная США в Нью Джерси примет национальную команду Мексики. Начало поединка запланировано на 03:30 по мск. Прогноз на США — Мексика.

США

В завершившемся в середине лета континентальном первенстве «звездно-полосатые» завоевали серебряные медали, проиграв в решающем поединке своему предстоящему сопернику со счетом 0:1.

Этим поражением «янки» прервали свою 5-матчевую победную серию, которая как раз пришлась на матчи Золотого Кубка КОНКАКАФ.

На групповом этапе американцы разгромили Гайану (4:0) и Тринидад и Тобаго (6:0), после чего скромно одолели национальную команду Панамы — 1:0.

В четвертьфинале континентального турнира они с таким же результатом переиграли сборную Кюрасао (1:0), а в полуфинале расправились со сборной Ямайки — 3:1.

Мексика

Мексиканский коллектив, выигравший последний ЗКК, не знает горечи поражений уже в десять встречах кряду. Последний раз мексиканцы уходили с поля поверженными в конце 2018 года, уступив в товарняке Аргентине (0:2).

После чего «трехцветные» выиграли четыре контрольных поединка, затем продолжили серию побед и на групповом этапе Золотого Кубка при разнице мячей — 13:3.

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Игры плей-офф дались мексиканцам непросто. В четвертьфинале сборная Мексика только по пенальти прошла Коста-Рику, а в полуфинале по итогам овертайма оказалась сильнее команды Гаити (1:0 ОТ). В решающем матче мексиканцы обыграли США — 1:0.

За последние пять очных встреч американцы только один раз смогли обыграть мексиканцев, еще раз команды сыграли вничью и три игры выиграла Мексика.

Прогноз на США — Мексика

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Мексики — 2.30, победа сборной США — 3.25, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что в этом поединке сборная США постарается взять реванш у мексиканцев за поражение в финале ЗКК-2019. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0