ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета НеймарНеймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?
  • 14:44
    • «Ювентус» хочет бесплатно подписать трех игроков «МЮ»
  • 14:17
    • Манджукич может перейти в клуб из Катара
  • 07:56
    • Надаль обыграл Шварцмана в четвертьфинале US Open
  • 07:14
    • Форвард «Спартака» отметился хет-триком в матче за молодежную сборную Аргентины
  • 00:43
    • Глушаков: Друзья-агенты Карреры разрушили «Спартак» интригами
  • 22:42
    • Российские волейболистки проиграли Италии в четвертьфинале ЧЕ
  • 21:37
    • «Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»
    Все новости спорта

    Отомстит ли США Мексике за поражение в финале ЗКК-2019?

    США — Мексика. Прогноз (к. 2.28) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Мексики
    Прогноз на США — Мексика
    США — Мексика: фрагмент матча финала ЗКК-2019
    В ночь с пятницы на субботу сборная США в Нью Джерси примет национальную команду Мексики. Начало поединка запланировано на 03:30 по мск. Прогноз на США — Мексика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Играть!
    •

    США

    В завершившемся в середине лета континентальном первенстве «звездно-полосатые» завоевали серебряные медали, проиграв в решающем поединке своему предстоящему сопернику со счетом 0:1.

    Этим поражением «янки» прервали свою 5-матчевую победную серию, которая как раз пришлась на матчи Золотого Кубка КОНКАКАФ.

    На групповом этапе американцы разгромили Гайану (4:0) и Тринидад и Тобаго (6:0), после чего скромно одолели национальную команду Панамы — 1:0.

  • Мексика — король КОНКАКАФ
  • Реакция прессы на матч финала Золотого кубка Мексика — США
  • 08/07/2019

    • В четвертьфинале континентального турнира они с таким же результатом переиграли сборную Кюрасао (1:0), а в полуфинале расправились со сборной Ямайки — 3:1.

    Мексика

    Мексиканский коллектив, выигравший последний ЗКК, не знает горечи поражений уже в десять встречах кряду. Последний раз мексиканцы уходили с поля поверженными в конце 2018 года, уступив в товарняке Аргентине (0:2).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    После чего «трехцветные» выиграли четыре контрольных поединка, затем продолжили серию побед и на групповом этапе Золотого Кубка при разнице мячей — 13:3.

    Все прогнозы на футбол

    Игры плей-офф дались мексиканцам непросто. В четвертьфинале сборная Мексика только по пенальти прошла Коста-Рику, а в полуфинале по итогам овертайма оказалась сильнее команды Гаити (1:0 ОТ). В решающем матче мексиканцы обыграли США — 1:0.

    За последние пять очных встреч американцы только один раз смогли обыграть мексиканцев, еще раз команды сыграли вничью и три игры выиграла Мексика.

    Прогноз на США — Мексика

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Мексики — 2.30, победа сборной США — 3.25, ничья — 3.30.

    Прогнозируем, что в этом поединке сборная США постарается взять реванш у мексиканцев за поражение в финале ЗКК-2019. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Сегодня в 15:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Армения — Италия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Румыния — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  4.63
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Норвегия — Мальта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Израиль — Македония
  • Сегодня в 21:45
    •  1.44
  • Прогноз на матч Гибралтар — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Финляндия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Элина Свитолина — Серена Уильямс
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Завтра в 05:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Брага»
  • Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
    • 01:59 30/08/2019     Антуан Гризманн
  • Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок
    • 20:55 03/09/2019     «Локомотив» — «Ростов»
  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
    • 00:42 01/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    США — Мексика. Прогноз (к. 2.28) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года. Прогноз на США — Мексика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.28
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open Вчера в 11:450
  • 15:14
    • Хэмилтон изучит различные варианты продолжения карьеры
  • 14:58
    • Гран-при Италии останется в Формуле-1 еще на пять лет
  • 14:29
    • Норманн: Карпин — фантастический тренер
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • Экспресс дня

  • Фавориты разберутся с аутсайдерами
  • 4.63
    •
  • 12:50
    • Сын Кафу скончался от сердечного приступа
  • 12:34
    • Назван размер премиальных футболистов в клубах РПЛ
  • 12:17
    • Глушаков: Кононов — не мямля, а интеллигентный мужик
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар 03/09/2019 в 02:540
  • 12:01
    • Владивосток может подать заявку на проведение Олимпиады-2036
  • 10:54
    • Надаль: Жду полуфинала, который для меня очень многое значит
  • 10:38
    • Бейл дисквалифицирован на один матч чемпионата Испании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие