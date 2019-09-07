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    Будут ли осторожничать соперники в Приштине?

    Косово — Чехия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на Косово — Чехия
    Патрик Шик
    В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Косово на стадионе «Фадил Вокрри» будет принимать Чехию. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на Косово — Чехия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Косово

    За три тура отборочной кампании подопечные Бернара Шалланда смогли заработать 5 очков и занять третью строчку в турнирной таблице.

    «Золотые мальчики» начали свой путь со второго тура квалификации. В домашнем матче на «Фадил Вокрри» сборная Косово встретилась с Болгарией. Игра закончилась ничейным результатом (1:1).

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    Такой же счет (1:1) был зафиксирован в следующем матче косоваров на выезде против Черногории. К слову, команды выступали при пустых трибунах.

    Отправившись в Софию, сборная впервые в турнире переиграла Болгарию (2:3).

    Чехия

    С шестью очками в активе «народная команда» заняла второе место в турнирной таблице Группы А. В трех матчах квалификации чехи забили 5 голов, при этом 6 мячей сборная пропустила.

    В первом туре подопечные Ярослава Шилгавого отправились в Англию, где на «Уэмбли» потерпели разгромное поражение от хозяев (5:0).

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    • Затем чехи вынуждены были взять паузу в отборочных матчах к Евро-2020, поэтому они провели товарищескую игру с бразильцами и уступили в ней (1:3).

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    После этого сборная в третьем туре квалификации в Праге расправилась с Болгарией (2:1). Следующую встречу дома «народная команда» также выиграла у Черногории (3:0).

    Прогноз

    На победу Косово в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — также 3,20, а на победу Чехии — 2,44.

    Наш прогноз на матч — гол в первом тайме с коэффициентом 1,53. 0

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    Косово — Чехия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года. Прогноз на Косово — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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