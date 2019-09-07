Косово — Чехия. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

Косово
За три тура отборочной кампании подопечные Бернара Шалланда смогли заработать 5 очков и занять третью строчку в турнирной таблице.
«Золотые мальчики» начали свой путь со второго тура квалификации. В домашнем матче на «Фадил Вокрри» сборная Косово встретилась с Болгарией. Игра закончилась ничейным результатом (1:1).
Такой же счет (1:1) был зафиксирован в следующем матче косоваров на выезде против Черногории. К слову, команды выступали при пустых трибунах.
Отправившись в Софию, сборная впервые в турнире переиграла Болгарию (2:3).
Чехия
С шестью очками в активе «народная команда» заняла второе место в турнирной таблице Группы А. В трех матчах квалификации чехи забили 5 голов, при этом 6 мячей сборная пропустила.
В первом туре подопечные Ярослава Шилгавого отправились в Англию, где на «Уэмбли» потерпели разгромное поражение от хозяев (5:0).
Затем чехи вынуждены были взять паузу в отборочных матчах к Евро-2020, поэтому они провели товарищескую игру с бразильцами и уступили в ней (1:3).
После этого сборная в третьем туре квалификации в Праге расправилась с Болгарией (2:1). Следующую встречу дома «народная команда» также выиграла у Черногории (3:0).
Прогноз
На победу Косово в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничью — также 3,20, а на победу Чехии — 2,44.
Наш прогноз на матч — гол в первом тайме с коэффициентом 1,53. 0