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    Сможет ли «Реал Сосьедад» отобрать очки у «домашнего» «Атлетика»?

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
    Рауль Гарсия
    В рамках третьего тура испанской Ла Лиги «Атлетик» будет принимать «Реал Сосьедад». Матч пройдет 30 августа на стадионе «Сан Мамес». Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Примера 30 Августа 2019 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.05
  • X
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    «Атлетик»

    «Атлетик» Бильбао ждал довольно непростой старт нового сезона, однако команда сумела набрать 4 очка в двух противостояниях с соперниками, которые по итогам прошлого чемпионата заняли в таблице более высокие места.

    Уже в первом туре подопечные Гаиски Гаритано преподнесли настоящую сенсацию, когда благодаря голу Арица Адуриса обыграли «Барселону» — 1:0.

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    Во втором туре клубу из Бильбао удалось набрать очки в гостях у «Хетафе», который прошлый сезон завершил на пятом месте («Атлетик», напомним, был восьмым). Ничья — 1:1. Рауль Гарсия вывел басков вперед уже на 6-й минуте, но на 12-й «Хетафе» отыгрался.

    В турнирной таблице Примеры «Атлетик» располагается на втором месте. Один пропущенный гол в двух официальных матчах — весьма неплохой результат.

    «Атлетик», как правило, успешно играет дома. Так, в прошлом сезоне команде удалось добиться серии из 17 подряд матчей без поражений на «Сан Мамесе» в Примере. Серия продлилась и на старте этого сезона.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» прошлый сезон в чемпионате Испании завершил девятым, расположившись сразу за «Атлетиком». Вот и сейчас команды являются соседями по турнирной таблице.

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    • Набрав 4 очка (причем — все в выездных матчах) команда Иманоля Альгуасиля делит с «Атлетико» 5-6 места по всем показателям. У «Сосьедада» тоже 2 забитых мяча и один пропущенный.

    В первом туре «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), сумев уйти от поражения на последних минутах благодаря голу с пенальти от Микеля Оярсабаля. Во втором туре команде удалось обыграть «Мальорку» (1:0). Победный мяч на 83-й минуте провел Мартин Эдегор.

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    В текущем сезоне команда удачно проводит выездные матчи, но в прошлом сезоне на выезде играла с переменным успехом: восемь поражений при шести победах и пяти ничьих в Примере.

    Прогноз

    Победа «Атлетика» в этой встрече оценивается коэффициентом 2.14, ничейный результат — 3.24, а победа гостей — 4.04.

    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» дважды сумел обыграть «Атлетик» — 3:1 в гостях в начале сезона и 2:1 дома.

    Прогноз на матч — «Атлетик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1.67. 0

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    «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Испании 30 августа 2019 года. Прогноз на «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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