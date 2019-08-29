В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы ПАОК будет принимать «Слован». Игра пройдет на стадионе ПАОК 29 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года.

ПАОК

Официальный сезон для подопечных Абела Феррейры начался с непростого испытания в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов.

Грекам в соперники достался амстердамский «Аякс». Несмотря на это, «Двуглавые орлы Севера» сумели оказать нидерландскому коллективу достойное сопротивление.

Сперва на своем поле ПАОК сыграл с «аяксидами» вничью (2:2). А в ответной встрече они уступили команде Эрика тен Хага (3:2). Хотя черно-белые были близки к попаданию в финал, сейчас им приходится довольствоваться Лигой Европы.

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В дебютной игре 1 тура греческой Суперлиги ПАОК завоевал 3 очка благодаря домашней победе над «Панетоликосом» (2:1).

В ЛЕ, проиграв в первом матче «Словану» на выезде, греки, безусловно, попытаются исправить ситуацию на глазах у своих болельщиков.

«Слован»

Помимо игры в плей-офф Лиги Европы, команда намерена бороться и за чемпионство своей страны. На данный момент «Слован» провел 6 матчей в Первой лиге Словакии.

5 встреч в домашнем турнире небесно-голубые выиграли. Вначале подопечные Мартина Шевелы победили на выезде «Погронье» (1:3), затем на «Национальном стадионе» «Короли Братиславы» одолели «Михайловце (3:0). С таким же счетом "Слован" победил на выезде "Сеницу" (0:3).

В 4 туре чемпионата команда покуражилась над "Злате Моравце" (4:0), ну а после этого коллектив из Братиславы разгромил "Середь" (0:4).

Перед победным матчем с ПАОКом (1:0) "Слован" встречался с "Дандолком". Оба раза подопечные Шевелы взяли верх над ирландцами (1:0; 1:3).

А в последнем туре Первой лиги небесно-голубые сыграли вничью с "Жилиной" (1:1).

Прогноз

На победу ПАОКа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 4,60, а на победу "Слована" — 8,70.

Наш прогноз на матч — тотал матча 2-3 гола с коэффициентом 2,08. 0