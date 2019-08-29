ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Олимпиакос»Не уровень Лиги чемпионов. «Краснодар» играл от сердца, но без головы Наталья ВихлянцеваUS Open. Победы Рублева и Осаки, поражения Вихлянцевой и Кудерметовой Антонио КонтеНовая эра «Интера». Конте начал «превращать сомневающихся в верующих»
  • 07:30
    • Калинская выбила чемпионку US Open-2017
  • 07:18
    • Хачанов вылетел в первом круге US Open
  • 23:51
    • «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:37
    • Матвеев: Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал
  • 00:09
    • «Црвена Звезда» упустила победу над «Янг Бойз», но вышла в групповой этап ЛЧ
  • 00:00
    • «Динамо» Загреб сыграло вничью с «Русенборгом» и вышло в групповой этап ЛЧ
  • 22:05
    • Гол Суке принес «Монпелье» победу над «Лионом»
    Все новости спорта

    ПАОКу нечего терять, греки пойдут вперед

    ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПАОК
    Прогноз на ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года
    «Слован» — ПАОК
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы ПАОК будет принимать «Слован». Игра пройдет на стадионе ПАОК 29 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 12.00
  • Играть!
    •

    ПАОК

    Официальный сезон для подопечных Абела Феррейры начался с непростого испытания в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов.

    Грекам в соперники достался амстердамский «Аякс». Несмотря на это, «Двуглавые орлы Севера» сумели оказать нидерландскому коллективу достойное сопротивление.

    Сперва на своем поле ПАОК сыграл с «аяксидами» вничью (2:2). А в ответной встрече они уступили команде Эрика тен Хага (3:2). Хотя черно-белые были близки к попаданию в финал, сейчас им приходится довольствоваться Лигой Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В дебютной игре 1 тура греческой Суперлиги ПАОК завоевал 3 очка благодаря домашней победе над «Панетоликосом» (2:1).

    В ЛЕ, проиграв в первом матче «Словану» на выезде, греки, безусловно, попытаются исправить ситуацию на глазах у своих болельщиков.

    «Слован»

    Помимо игры в плей-офф Лиги Европы, команда намерена бороться и за чемпионство своей страны. На данный момент «Слован» провел 6 матчей в Первой лиге Словакии.

    5 встреч в домашнем турнире небесно-голубые выиграли. Вначале подопечные Мартина Шевелы победили на выезде «Погронье» (1:3), затем на «Национальном стадионе» «Короли Братиславы» одолели «Михайловце (3:0). С таким же счетом "Слован" победил на выезде "Сеницу" (0:3).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В 4 туре чемпионата команда покуражилась над "Злате Моравце" (4:0), ну а после этого коллектив из Братиславы разгромил "Середь" (0:4).

    Перед победным матчем с ПАОКом (1:0) "Слован" встречался с "Дандолком". Оба раза подопечные Шевелы взяли верх над ирландцами (1:0; 1:3).

  • С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» Адриана
  • В «Ливерпуле» испанский вратарь уже успел пережить и взлеты, и падения
  • 21/08/2019

    • А в последнем туре Первой лиги небесно-голубые сыграли вничью с "Жилиной" (1:1).

    Прогноз

    На победу ПАОКа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 4,60, а на победу "Слована" — 8,70.

    Наш прогноз на матч — тотал матча 2-3 гола с коэффициентом 2,08. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.20
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Суонси — Кембридж Юнайтед
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аякс — АПОЭЛ
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Брюгге — ЛАСК
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Славия Прага — ЧФР Клуж
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рига — Копенгаген
  • Завтра в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Заря — Эспаньол
  • Завтра в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч БАТЭ — Астана
  • Завтра в 20:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Мольде — Партизан
  • Завтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч АИК — Селтик
  • Завтра в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Аполлон Лимасол — ПСВ
  • Завтра в 20:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Антверпен — АЗ Алкмар
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
  • 07/09/2019 в 23:50
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Магуайр
  • Типичные провалы в обороне. «Манчестер Юнайтед» опозорился на «Олд Траффорд»
    • 15:22 25/08/2019     «Зенит» — «Уфа»
  • Конфуз чемпиона. Без Семака «Зенит» проиграл в Уфе
    • 01:28 25/08/2019     Пеп Гвардиола и Серхио Агуэро
  • Долгосрочная перспектива. Стоит ли волноваться из-за доминирования «МанСити»?
    • 15:49 24/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на ПАОК — «Слован» Прогноз (к 2,08) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
    Тоже интересно
    Станислав Черчесов Футбол Черчесов ставит на опытРеакция спортивных СМИ на состав сборной России на ближайшие матчи отбора к Евро-2020 Вчера в 18:510
  • 07:55
    • Надаль обыграл Миллмана и вышел во второй круг US Open
  • 20:51
    • «Локомотив» объявил о трансфере Мариу
  • 07:45
    • Кузнецова и Потапова покинули Открытый чемпионат США
    Мария Шарапова Теннис Дайте Шараповой выдохнуть, у нее была великая карьераСМИ — о поражении Шараповой от Серены Уильямс на US Open Вчера в 15:140
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Краснодар» исправить ситуацию в свою пользу?
  • 5.28
    •
  • 01:01
    • Мартинш: Выход «Олимпиакоса» в группу ЛЧ важен для греческого футбола
  • 00:46
    • Вальбуэна: Это великая победа, «Олимпиакос» ее заслужил
  • 00:24
    • Игнатьев: Лига чемпионов еще вернется в этот город
    Жоау Мариу Футбол Трансферный дайджест. 20 — 26 августаПереберется ли хавбек «Интера» в Россию, где продолжит карьеру сын Симеоне и удержит ли «Барселона» полузащитника — в подборке трансферных новостей последних дней 26/08/2019 в 20:540
  • 15:43
    • Савин рассказал об участии в договорном матче
  • 23:38
    • Павлюченкова вышла на Бертенс во втором круге US Open
  • 23:20
    • Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит», Вилков будет ВАР на этой игре
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие