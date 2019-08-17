«Байер» — «Падерборн». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Бундеслиги 17 августа 2019 года

«Байер»
«Байер» едва не пробился в Лигу чемпионов прошлого сезона. Примечательно, что это случилось несмотря на то, что клуб провел ровно один день (последний день) в топ-четверке.
После трех матчей первых матчей минушей кампании дружина Петера Боша оказалась на самом дне турнирной таблицы. Тем не менее, «Аптекари», скорее всего, снова будут высоко в новом розыгрыше Бундеслиги.
По ходу предсезонки коллектив провел восемь товарищеских встреч, в которых выиграл лишь раз при пяти поражениях. Зато прошел «Алемманию» в Кубке Германии, победив 4:1.
«Падерборн»
Удивительно сложились последние пять лет у «Падерборна». Клуб только совсем недавно, в сентябре 2014 года, был даже на вершине первой Бундеслиги.
Однако это именно он едва не вылетел в четвертую по рангу в стране Региональ-лигу в 2017 году. С тех пор команда за два года проскочила два дивизиона и вернулась в элиту, но именно у нее меньшие шансы там выжить, считают букмекеры.
Во время предсезонки новичок элиты сыграл шесть контрольных поединков, в которых победил трижды. Нынешняя же кампания началась с выигрыша по пенальти в кубке страны против «Редингхаузена» (3:3)
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,0.
Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0