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    Будут ли у «Байера» проблемы с новичком сезона?

    «Байер» — «Падерборн». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Бундеслиги 17 августа 2019 года

    Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Байер Прогнозы на Падерборн 07
    Прогноз на «Байер» — «Падерборн»
    «Байер» выиграл первый матч сезона в кубке страны
    В рамках первого тура немецкой Бундеслиги сойдутся «Байер» и «Падерборн». Матч состоится на «БайАрена» 17 августа в 16:30 по мск. Прогноз на «Байер» — «Падерборн».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Байер»

    «Байер» едва не пробился в Лигу чемпионов прошлого сезона. Примечательно, что это случилось несмотря на то, что клуб провел ровно один день (последний день) в топ-четверке.

    После трех матчей первых матчей минушей кампании дружина Петера Боша оказалась на самом дне турнирной таблицы. Тем не менее, «Аптекари», скорее всего, снова будут высоко в новом розыгрыше Бундеслиги.

    По ходу предсезонки коллектив провел восемь товарищеских встреч, в которых выиграл лишь раз при пяти поражениях. Зато прошел «Алемманию» в Кубке Германии, победив 4:1.

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    «Падерборн»

    Удивительно сложились последние пять лет у «Падерборна». Клуб только совсем недавно, в сентябре 2014 года, был даже на вершине первой Бундеслиги.

    Однако это именно он едва не вылетел в четвертую по рангу в стране Региональ-лигу в 2017 году. С тех пор команда за два года проскочила два дивизиона и вернулась в элиту, но именно у нее меньшие шансы там выжить, считают букмекеры.

    Во время предсезонки новичок элиты сыграл шесть контрольных поединков, в которых победил трижды. Нынешняя же кампания началась с выигрыша по пенальти в кубке страны против «Редингхаузена» (3:3)

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Байер» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0

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