«Лестер» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Англии 11 августа 2019 года

В рамках стартового тура АПЛ состоится поединок, в котором встретятся «Лестер» и «Вулверхэмптон. Встреча пройдет на арене "Кинг Пауэр" в Лестере. Главный арбитр матча Андре Марринер просвистит в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Вулверхэмптон».

«Лестер»

В марте команда сменила тренера. С поста ушел Клод Пюэль и его место занял Брендан Роджерс. У британца было мало времени, чтобы показать свои наработки, поэтому в новом сезоне наставник «лис» сможет продемонстрировать свой талант.

Для этого руководство выделило ему деньги. Оно может себе это позволить. Так был выкуплен Юри Тилеманс у «Монако», а также у «Ньюкасла» приобрели Айозе Переса. Так что в целом атака и середина поля у «Лестера» теперь выглядит куда более сильной.

Календарь и таблица АПЛ

Готовиться к сезону клуб начал в середине июля. В этот период «синие» провели товарищеские игры с такими скромными коллективами как «Челтенхэм», «Сканторп», «Кембридж» и «Ротерхэм». Обыграть удалось всех, кроме последнего соперника. С ним «лисы» сыграли вничью 2:2.

Позже были более серьезные команды. «Лестер» также выиграл у «Сток Сити» 1:2, а затем обыграл «Аталанту» 2:1.

«Вулверхэмптон»

Гости уже начали сезон. Они попали в Лигу Европы, и им пришлось начинать со второго квалификационного раунда. Но перед этим «волки» достойно выступили на турнире Азия Трофи, где они разгромили «сорок» 0:4 и выиграли в финале у «горожан» по пенальти.

В ЛЕ на пути сначала попался «Крузейдерс» из Северной Ирландии. «Вулверхэмптон» обыграл соперника с общим счетом 6:1. Уже в первом матче с «Пюником» «оранжевые» заложили основательный фундамент для продолжения европейского пути, поскольку гости выиграли со счетом 0:4, причем на выезде.

Летом команда взяла в аренду Хесуса Вальехо из «Реала». Кроме того, ряды команды пополнили Патрик Кутроне и Леандер Дендокер. Последними приобретениями стали Жордао и Нету.

Из основных футболистов травмирован только Гиббс-Уайт. Остальные готовы к игре. В любом случае глубина состава позволяет Эспириту Санто экспериментировать.

Прогноз

С небольшим перевесом фаворитом является «Лестер». На его победу дают 2.23, тогда как на победу «Вулвс» предлагают 3.50. На ничью поставили 3.30.

Матч должен получиться очень интересным. Гости показали хорошую предсезонку и достойно выступили на старте сезона. Да и в целом прошлый сезон «волки» провели очень сильно, учитывая, что это был их первый год в АПЛ после длительного отсутствия.

«Лисы» же доукомплектовались двумя хорошими исполнителями. Единственное, что может сказаться — это отсутствие Магуайра. В любом случае, его есть кем заменить.

Хозяева выиграли две последних домашних встречи. Прошлое противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу «Вулверхэмптона».

«Лестеру» под силу выиграть хотя бы один тайм. Они имеют в активе очень эффективных нападающих. Так что «победа первой хотя бы в одном тайме» за 1.67 является неплохим вариантом для ставки. 0