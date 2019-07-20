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    Проводит ли «Ростов» Гацкана победой над «Спартаком»?

    «Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ростов
    Прогноз на «Ростов» — «Спартак»
    Александр Гацкан
    В рамках 2-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» будет принимать «Спартак». Встреча пройдет 20 июля на «Ростов Арене». Начало матча — в 21:30 мск. Прогноз на «Ростов» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Июля 2019 года
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    «Ростов»

    Летом команда Валерия Карпина продлила контракты с Романом Еременко. Подписаны были Дмитрий Чистяков и Александр Саплинов из «Балтики», Алексей Козлов и Антон Салетрос.

    Покинули состав «Ростова» Сергей Паршивлюк, Илья Абаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Константин Плиев, Матия Бобен и Александр Трошечкин. А Тимофей Калачев завершил карьеру.

    В ходе предсезонного турнира Кубок Матч Премьер «Ростов» обыграл «Спартак» (2:0) и ЦСКА (2:1), но между этими поединками разгромно проиграл «Краснодару» (0:3).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Заключительным в подготовке к новому сезону был матч против «Ганновера», который состоялся 7 июля и завершился поражением ростовчан со счетом 1:2.

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    • В стартовом матче чемпионата России ростовчане показали агрессивную атакующую игру, победив на своем поле «Оренбург» со счетом 2:1.

    Накануне матча с красно-белыми команду покинул Резиуан Мирзов, перешедший в «Спартак», а для Александра Гацкана встреча со столичным клубом станет последней за дончан.

    «Спартак»

    В межсезонье в клубе сменилось руководство. Немного обновился и состав.

    Пришли: нападающий «Ромы» Эсекиэль Понсе, полузащитник «Вольфсбурга-2» Малколм Баду, хавбек «Ростова» Резиуан Мирзов, из аренды вернулись полузащитники Жано и Зелимхан Бакаев.

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    Покинули команду хавбек Денис Глушаков, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, нападающий Зе Луиш, в аренду отправился Артем Тимофеев.

    Календарь и таблица РПЛ

    В июне и июле красно-белые провели ряд контрольных матчей на сборах, начав с разгромной победы над «Сочи» со счетом 7:1. Чуть менее крупно был обыгран венгерский «Дьер» (3:0).

    Затем красно-белые приняли участие во втором розыгрыше Кубка Матч-Премьер, в рамках которого проиграли «Ростову» (0:2), победили ЦСКА со счетом 3:1 и уступили «Краснодару» (1:2), который и выиграл трофей

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    • В стартовом матче чемпионата «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 2.50, победа «Спартака» — 3.10, ничья в основное время — 3.15.

    «Спартак» не выигрывал в Ростове с 2014 года, проиграв там 4 из 5 последних матчей и раз сыграв вничью. Прогнозируем, что команда Карпина не проиграет на своем поле.

    Красно-белые невразумительно выглядели в первом матче, особенно в линии атаки, «Ростов» же действовал агрессивно. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,50 и «Обе забьют — нет» за 1,80. 0

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    «Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года. Прогноз на «Ростов» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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