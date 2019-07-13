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    Испортит ли «Спартак» дебют сочинцев в РПЛ?

    «Спартак» — «Сочи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Сочи»
    «Спартак»
    В субботу, 13 июля, московский «Спартак» примет ФК «Сочи» в рамках 1-го тура чемпионата России. Матч на «Открытие Арене» начнется в 19:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    В межсезонье в клубе сменилось руководство. Немного обновился и состав. Пришли: нападающий «Ромы» Эсекиэль Понсе, полузащитник «Вольфсбурга-2» Малколм Баду, из аренды вернулись полузащитники Жано и Зелимхан Бакаев.

    Покинули команду хавбек Денис Глушаков, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, нападающий Зе Луиш, в аренду отправился Артем Тимофеев.

    В июне и июле красно-белые провели ряд контрольных матчей на сборах, начав с разгромной победы над «Сочи» со счетом 7:1. Чуть менее крупно был обыгран венгерский «Дьер» (3:0).

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    • Затем красно-белые приняли участие во втором розыгрыше Кубка Матч-Премьер, в рамках которого проиграли «Ростову» (0:2), победили ЦСКА со счетом 3:1 и уступили «Краснодару» (1:2), который и выиграл трофей.

    По три гола на сборах забили Бакаев и Луис Адриано, еще два на счету Мелкадзе.

    «Сочи»

    «Сочи» — самая забивная команда прошлого сезона ФНЛ, наколотившая 62 мяча в 38 турах и занявшая второе место.

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    В ее составе выступает лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов (19 голов), а в воротах бывший спартаковец и зенитовец Николай Заболотный (13 сухарей в 34 матчах).

    Сочинский клуб в межсезонье покинули хавбеки Роман Косянчук, Алан Касаев, защитник Аркадий Калайджян, нападающий Николай Обольский.

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    • Еще в конце июня в команде оставалось всего 13 полевых футболистов, четверо из которых травмированы. Но за оставшиеся две недели дебютант РПЛ укрепил состав.

    Все прогнозы на РПЛ

    Помогли питерские связи (в девичестве сочинцы — «Динамо» Спб). Из «Зенита» перешли защитники Иван Новосельцев,Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и нападающий Дмитрий Полоз.

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    • Из «Локо» свободным агентом пришел защитник Тимофей Маргасов, из «Тюмени» защитник Павел Шакуро. Из «Оренбурга» перешел голкипер Евгений Фролов.

    Буквально на флажке были подписаны защитник Федор Кудряшов и армянский форвард Александр Карапетян.

    Календарь и таблица РПЛ

    В июне подопечные Александра Точилина провели три контрольных матча, победив «Луч» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (1:7) и проиграв словенской «Олимпии» (3:4). В июле «Сочи» победил хорватскую «Риеку» (2:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартак» — 1.45, победа «Сочи» — 7.25, ничья в основное время — 4.60.

    «Спартак» неудачно выступил на Кубке Матч Премьер, но уже вкатился в сезон, в то время как «Сочи» собрали по частям буквально неделю назад. Красно-белые одержат уверенную домашнюю победу.

    «Спартак» вряд ли снова забьет семь мячей, но матч будет результативным. Скорее всего и гости накажут обновленную защиту красно-белых. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 2,05. 0

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    «Спартак» — «Сочи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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