«Спартак» — «Сочи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч 1 тура РПЛ 13 июля 2019 года

«Спартак»
В межсезонье в клубе сменилось руководство. Немного обновился и состав. Пришли: нападающий «Ромы» Эсекиэль Понсе, полузащитник «Вольфсбурга-2» Малколм Баду, из аренды вернулись полузащитники Жано и Зелимхан Бакаев.
Покинули команду хавбек Денис Глушаков, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, нападающий Зе Луиш, в аренду отправился Артем Тимофеев.
В июне и июле красно-белые провели ряд контрольных матчей на сборах, начав с разгромной победы над «Сочи» со счетом 7:1. Чуть менее крупно был обыгран венгерский «Дьер» (3:0).
Затем красно-белые приняли участие во втором розыгрыше Кубка Матч-Премьер, в рамках которого проиграли «Ростову» (0:2), победили ЦСКА со счетом 3:1 и уступили «Краснодару» (1:2), который и выиграл трофей.
По три гола на сборах забили Бакаев и Луис Адриано, еще два на счету Мелкадзе.
«Сочи»
«Сочи» — самая забивная команда прошлого сезона ФНЛ, наколотившая 62 мяча в 38 турах и занявшая второе место.
В ее составе выступает лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов (19 голов), а в воротах бывший спартаковец и зенитовец Николай Заболотный (13 сухарей в 34 матчах).
Сочинский клуб в межсезонье покинули хавбеки Роман Косянчук, Алан Касаев, защитник Аркадий Калайджян, нападающий Николай Обольский.
Еще в конце июня в команде оставалось всего 13 полевых футболистов, четверо из которых травмированы. Но за оставшиеся две недели дебютант РПЛ укрепил состав.
Помогли питерские связи (в девичестве сочинцы — «Динамо» Спб). Из «Зенита» перешли защитники Иван Новосельцев,Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и нападающий Дмитрий Полоз.
Из «Локо» свободным агентом пришел защитник Тимофей Маргасов, из «Тюмени» защитник Павел Шакуро. Из «Оренбурга» перешел голкипер Евгений Фролов.
Буквально на флажке были подписаны защитник Федор Кудряшов и армянский форвард Александр Карапетян.
В июне подопечные Александра Точилина провели три контрольных матча, победив «Луч» (2:0), крупно уступив «Спартаку» (1:7) и проиграв словенской «Олимпии» (3:4). В июле «Сочи» победил хорватскую «Риеку» (2:1).
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартак» — 1.45, победа «Сочи» — 7.25, ничья в основное время — 4.60.
«Спартак» неудачно выступил на Кубке Матч Премьер, но уже вкатился в сезон, в то время как «Сочи» собрали по частям буквально неделю назад. Красно-белые одержат уверенную домашнюю победу.
«Спартак» вряд ли снова забьет семь мячей, но матч будет результативным. Скорее всего и гости накажут обновленную защиту красно-белых. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,85 и «обе забьют» за 2,05. 0