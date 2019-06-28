Марокко — Кот-д'Ивуар. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Кубка Африки 28 июня 2019 года

В пятницу, 28 июня, во втором туре группы D Кубка Африки сыграют сборные Марокко и Кот-д'Ивуара. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на Марокко — Кот-д'Ивуар.

Марокко

Марокканцы добыли путевку на турнир, заняв первое место в группе с Камеруном. Команда добыла три победы и две ничьи.

Эрве Ренар привез на первенство весьма амбициозную команду, в которой есть ряд известный исполнителей — Бенатья, Дирар, Беланда, Буфаль и Буссуфа, а главная звезда Хаким Зийех, который блистал в составе «Аякса» в минувшей Лиге чемпионов.

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Тем не менее, проблем в игровом плане хватает, ведь в последних трех играх перед КАН случились три подряд поражения от Аргентины (0:1), Гамбии (0:1) и Замбии (2:3).

В первом поединке на Кубке Африки «атласские львы» встречались с Намибией и сумели победить со счетом 1:0. Марокканцы могли забивать больше, но подвела реализация.

Кот-д'Ивуар

Сборная Кот-д'Ивуара без особых проблем преодолела квалификационный раунд КАН. Пропустив вперед себя Гвинею, «слоны» опередили ЦАР и Руанду.

При подготовке к континентальному первенству ивуарийцы успели провести четыре контрольные встречи, где одержали три виктории и один матч проиграли. Перед самым КАН-2019 они разгромили Замбию со счетом 4:1.

В первом туре группового этапа ивуарийцы встречались со сборной ЮАР и сумели победить со счетом 1:0 — единственный мяч на свой счет записал Джонатан Коджиа, а игра получилась не самой зрелищной.

В прошлом розыгрыше КАН двукратный чемпион Африки набрал только два очка и не вышел из группы.

Прогноз

В предстоящей игре букмекеры предлагают поставить на победу ивуарийцев с коэффициентом 2.45, на ничью — 2.85, а на успех марокканцев — 3.40.

В последних пяти поединках команды забивали меньше трех голов. Сейчас все идет к тому, что матч вновь не подарит множество голов. Предлагаем поставить на тотал поединка меньше 2 голов за 1.86. 0