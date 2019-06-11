ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль Надаль«Ролан Гаррос». Надаль в 12-й раз в карьере выиграл турнир Турция — ФранцияАпатия чемпионов мира. Французы проиграли в Конье Артем ДзюбаДевять голов «карлику». Жажда рекорда затмила Черчесову турнирную стратегию
  • 10:57
    • Надаль не выйдет на корт до Уимблдона
  • 10:27
    • Роуз готов покинуть «Тоттенхэм»
  • 10:26
    • Сарри станет частью сделки «Челси» и «Ювентуса» по Игуаину
  • 08:27
    • Хачанов дебютировал в топ-10 рейтинга АТР
  • 08:13
    • «Бостон» обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
  • 23:35
    • Португалия — победитель первого розыгрыша Лиги наций
  • 23:58
    • Сборная Бразилии забила семь мячей Гондурасу
    Все новости спорта

    Франция отыграется за фиаско в Турции

    Андорра — Франция. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз на Андорра — Франция
    Килиан Мбаппе
    В рамках 4 отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года сборная Андорры сыграет против сборной Франции. Начнется эта встреча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Андорра — Франция.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 11 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 45.00
  • X
  • 20.00
  • 2
  • 1.02
  • Играть!
    •

    Андорра

    В группу H было набрано 6 команд. Из всех 6 коллективов сборная Андорры сейчас занимает последнюю строчку, поскольку она не смогла набрать ни единого балла в трех сыгранных матчах. Кроме того, хозяева пропустили на турнире 6 безответных мячей, поэтому у них худшая разница (-6) в секстете.

    В 2 из 3 игр Андорра выступала дома. Навестили команду исландцы и албанцы. В первом случае «почтальоны» потерпели поражение со счетом 0:2, а во втором — со счетом 0:3. После всего этого у «трехцветных» был вылет в Молдову, где они проиграли 1:0.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Стоит добавить, что «красно-желто-синие» очень неудачно выступили на прошлой квалификационной стадии чемпионата Европы. Они проиграли все 10 встреч. В целом у коллектива 43-матчевая серия поражений на Евро. В 11 из 12 поединков дома андоррцы уступали и в тайме, и в матче.

    Франция

    Франция потерпела досадное поражение в Турции со счетом 2:0 и теперь команда отстает от «красных» на 3 пункта. Помимо фиаско у французов было и две победы. В графе забитых и пропущенных мячей указаны цифры 8 и 3 (разница +5).

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Перед выездом в Турцию «синие» уверенно обыграли Исландию 4:0 и Молдову 1:4. Так что шансы на победу в этой игре у «триколоров» очень высокие, ведь после проигрыша они будут мотивированы исправить положение.

    Хорошие шансы на улучшение своих позиций в гонке бомбардиров есть у Мбаппе и Гризманна. У них по 2 гола.

  • Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июня
  • Где окажется лидер «Тоттенхэма», кто выиграет борьбу за защитника «Барселоны», кто претендует на вундеркинда из «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 03/06/2019

    • Есть вероятность, что сыграть не сможет Оливье Жиру, который получил повреждение в противостоянии с Турцией.

    Прогноз

    Коэффициенты сразу демонстрируют кто есть кто — 55.0 на Андорру и 1.02 на Францию.

    Вряд ли французы оступятся и на этот раз. После такого их мало кто поймет. Так как показатель на чистую победу гостей очень маленький, то можно обратить внимание на другие исходы. К примеру, «индивидуальный тотал Франции больше 3.5». Учитывая, что подопечные Дешама забили по 4 гола в 2 из 3 встреч, то можно рассчитывать на повторение сценария и в этот раз. Коэфф составляет 1.74. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.80
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Украина — Люксембург
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Македония — Австрия
  • Сегодня в 21:45
    •  3.18
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Косово
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дания — Грузия
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Латвия — Словения
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Польша — Израиль
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Казахстан — Сан-Марино
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Украина U20 — Италия U20
  • Завтра в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Южная Корея U20
  • Завтра в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Германия — Эстония
  • Завтра в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Венгрия — Уэльс
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Антонио Конте
  • Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановит
    • 04:31 04/06/2019     Криштиану Роналду и Бернарду Силва
  • Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
    • 14:48 06/06/2019     Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт
  • Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущее
    • 16:59 08/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Андорра — Франция. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Андорра — Франция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт Футбол Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееСборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории 08/06/2019 в 16:590
  • 10:46
    • «Атлетико» намерен усилиться полузащитником «Бетиса»
  • 10:13
    • Экс-игрок «Тоттенхэма» умер в 49 лет
  • 08:57
    • «Наполи» выкупит голкипера у «Арсенала»
    Маркета Вондроушова и Эшли Барти Теннис «Ролан Гаррос». Барти выиграла женский турнир, Тим выбил ДжоковичаОбзор очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции по теннису 08/06/2019 в 19:230
  • Экспресс дня

  • Украинцы станут еще ближе к выходу на Евро-2020
  • 3.18
    •
  • 08:44
    • Барти стала второй ракеткой мира
  • 00:57
    • Куман: Хотели показать свой лучший футбол, но не получилось
  • 00:44
    • Силва: Я очень рад и очень горд своим первым трофеем со сборной
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атаке Футбол Азар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛРеакция прессы на переход бельгийца 08/06/2019 в 04:000
  • 22:54
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят — 10-й
  • 19:54
    • Чалову рановато уезжать в Европу, считает Гончаренко
  • 19:22
    • Надаль победил Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие