Андорра — Франция. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

В рамках 4 отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года сборная Андорры сыграет против сборной Франции. Начнется эта встреча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Андорра — Франция.

Андорра

В группу H было набрано 6 команд. Из всех 6 коллективов сборная Андорры сейчас занимает последнюю строчку, поскольку она не смогла набрать ни единого балла в трех сыгранных матчах. Кроме того, хозяева пропустили на турнире 6 безответных мячей, поэтому у них худшая разница (-6) в секстете.

В 2 из 3 игр Андорра выступала дома. Навестили команду исландцы и албанцы. В первом случае «почтальоны» потерпели поражение со счетом 0:2, а во втором — со счетом 0:3. После всего этого у «трехцветных» был вылет в Молдову, где они проиграли 1:0.

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Стоит добавить, что «красно-желто-синие» очень неудачно выступили на прошлой квалификационной стадии чемпионата Европы. Они проиграли все 10 встреч. В целом у коллектива 43-матчевая серия поражений на Евро. В 11 из 12 поединков дома андоррцы уступали и в тайме, и в матче.

Франция

Франция потерпела досадное поражение в Турции со счетом 2:0 и теперь команда отстает от «красных» на 3 пункта. Помимо фиаско у французов было и две победы. В графе забитых и пропущенных мячей указаны цифры 8 и 3 (разница +5).

Перед выездом в Турцию «синие» уверенно обыграли Исландию 4:0 и Молдову 1:4. Так что шансы на победу в этой игре у «триколоров» очень высокие, ведь после проигрыша они будут мотивированы исправить положение.

Хорошие шансы на улучшение своих позиций в гонке бомбардиров есть у Мбаппе и Гризманна. У них по 2 гола.

Есть вероятность, что сыграть не сможет Оливье Жиру, который получил повреждение в противостоянии с Турцией.

Прогноз

Коэффициенты сразу демонстрируют кто есть кто — 55.0 на Андорру и 1.02 на Францию.

Вряд ли французы оступятся и на этот раз. После такого их мало кто поймет. Так как показатель на чистую победу гостей очень маленький, то можно обратить внимание на другие исходы. К примеру, «индивидуальный тотал Франции больше 3.5». Учитывая, что подопечные Дешама забили по 4 гола в 2 из 3 встреч, то можно рассчитывать на повторение сценария и в этот раз. Коэфф составляет 1.74. 0