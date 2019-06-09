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    Сколько забьют швейцарцы и англичане?

    Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.06) на тоталы в бронзовом матче Лиги наций УЕФА 9 июня 2019 года

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    Прогноз на Швейцария — Англия
    Харри Кейн
    9 июня состоится матч за 3 место в Лиге наций УЕФА между командами Швейцарии и Англии. Местом встречи этих сборных станет арена «Д. Альфонсу Энрикеш», расположенная в городе Гимарайнш. Выяснять сильнейшего участники поединка станут с 16:00 по Москве. Прогноз на Швейцария — Англия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 3-е место 09 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Играть!
    •

    Швейцария

    Сборная Швейцарии вполне достойно провела прошлую игру против Португалии, однако «красным» повезло меньше. Швейцарцы и больше контролировали мяч (54%), и нанесли больше ударов (14 всего и 3 в створ). Вратарю португальской команды пришлось дважды всерьез вступать в игру.

    К матчу с англичанами Scweizer Nati подходят с кадровыми потерями. Речь идет о нападающем Бреле Эмболо.

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    До старта полуфиналов Лиги наций швейцарская сборная провела две игры в рамках отбора на Евро-2020. Таким образом, коллектив одержал победу над Грузией со счетом 0:2 и сыграл вничью с Данией 3:3.

    На этом турнире последний матч швейцарцы сыграли в ноябре прошлого года. Тогда им удалось разгромить Бельгию 5:2.

    Наибольший вклад в результативность команды сделал Харис Сеферович. Он оформил 33% от общей суммы забитых голов своей сборной. На его счету 5 мячей.

    Англия

    Англичане провели сложнейший поединок с голландцами, поскольку дошло дело до двух 15-минутных таймов. В итоге номинальным гостям не хватило концентрации и в дополнительное время они пропустили два гола.

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    Британцы проиграли Нидерландам по многим параметрам. Во-первых, во владении мячом (51% и 49%). Во-вторых, по ударам в створ (12 и 3). Также Пикфорд вступал в игру намного чаще голландского вратаря (2 сейва против 9).

    Что касается прошлых матчей, то «львы» выиграли 5 раз. Особенно яркими получились противостояния в квалификационном раунде чемпионата Европы, где «белые» обыграли Черногорию 1:5 и Чехию 5:0.

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    Прогноз

    Букмекеры считают, что у Англии шансов больше: 3.50 против 2.08 на победу в основное время и 2.44 против 1.60 на выигрыш в поединке с учетом дополнительного времени.

    Англичане выиграли 3 последних встречи со Швейцарией, при этом во всех случаях забивали лишь они. Мы не думаем, что в игре будет забито больше 3 голов, поэтому даем такой прогноз — в матче будет только 2-3 мяча. Коэффициент — 2.06. 0

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    Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.06) на тоталы в бронзовом матче Лиги наций УЕФА 9 июня 2019 года. Прогноз на Швейцария — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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