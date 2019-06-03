ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов Фрагмент матчаНХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серии Маурисио ПочеттиноПочеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?
  • 23:57
    • «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года
  • 07:55
    • Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира
  • 00:20
    • Источник: Россия может быть отстранена от Олимпийских игр — 2020
  • 22:22
    • ПСЖ хочет арендовать форварда «Барселоны»
  • 21:24
    • Серена Уильямс проиграла Кенин в третьем круге «Ролан Гаррос»
  • 20:26
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • 20:15
    • ПСЖ надеется заполучить Роналду
    Все новости спорта

    Кто будет сильнее в южноамериканской дуэли?

    Уругвай U-20 — Эквадор U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Эквадора
    Прогноз на Уругвай U-20 — Эквадор U-20
    Уругвай выиграл все три матча на ЧМ
    На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, 3 июня встретятся сборные Уругвая и Эквадора. Матч команд пройдет на «Арена Люблин» в Люблине. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Уругвай U-20 — Эквадор U-20.

    Уругвай U-20

    Уругвай также досрочно обеспечил себе выход из группы. Подопечные Густаво Феррейры в трех матчах турнира набрали максимальное количество очков.

    В первом туре команда одержала уверенную победу над одним из изначальных фаворитов группы сборной Норвегии со счетом 3:1. Во втором туре — забила Гондурасу по голу в концовке каждого из таймов — 2:0.

    Наконец, в третьей игре была обыграна Новая Зеландия с результатом 2:0. Посему коллектив выиграл квартет с разницей мячей 7:1.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Эквадор U-20

    Для Эквадора этот мундиаль начался с ничьи. Латиноамериканская сборная встретилась с Японией и по итогу сыграла вничью 1:1.

    Далее была встреча с Италией и реальная возможность побороться за первое место в квартете, но добыть очки не удалось. Команда пропустила единственный мяч на 15-й минуте, а перед перерывом осталась в меньшинстве.

    Тем не менее, победа все-таки была одержана в заключительнмо туре над Мексикой — 1:0. Этот успех позволил занять третью позицию в квартете B.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Уругваю, коэффициент на победу которого равен 2,37, тогда как успех Эквадора оценивается в 2,87, а ничья — в 2,80.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а матч в итоге выиграет Уругвай за 5,50. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Финал пройдет в Мадриде
  • Финал Лиги чемпионов. Полная готовность
    • 01:26 30/05/2019     Маурицио Сарри
  • От Раньери до Сарри. Рейтинг всех тренеров «Челси» в эпоху Абрамовича
    • 18:49 30/05/2019     Мохаммед Салах
  • Второй шанс для Мо Салаха
    • 01:50 31/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Уругвай U-20 — Эквадор U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года. Прогноз на Уругвай U-20 — Эквадор U-20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.50
    Тоже интересно
    Симона Халеп Теннис «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Халеп и Джоковича, вылет Серены Уильямс и ОсакиОбзор седьмого дня соревнований на Открытом чемпионате Франции по теннису Вчера в 21:350
  • 08:12
    • Неймара обвинили в изнасиловании
  • 10:04
    • Впервые в финале ЛЧ судья не показал ни одной карточки
  • 08:56
    • «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА
    Мохаммед Салах Футбол Второй шанс для Мо СалахаНападающий «Ливерпуля» получил второй шанс проявить себя в финале Лиги чемпионов 31/05/2019 в 01:500
  • Экспресс дня

  • Старшие по классу сохранят прописку в элите
  • 6.18
    •
  • 08:42
    • Ван Дейк — лучший игрок финала Лиги чемпионов
  • 08:27
    • Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
  • 00:39
    • Александер-Арнолд: Я — обычный парень из Ливерпуля, чья мечта стала реальностью
    Маурицио Сарри вряд ли останется в «Челси» Футбол Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»Кто будет возглавлять команду в следующем сезоне? Вчера в 03:590
  • 17:44
    • Нападающий «Металлурга» продолжит карьеру в «Виннипеге»
  • 17:20
    • Джокович одержал победу над 147-м номером рейтинга ATP
  • 17:07
    • Первая ракетка мира покинула «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие