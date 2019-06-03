Уругвай U-20 — Эквадор U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 3 июня 2019 года

Уругвай U-20
Уругвай также досрочно обеспечил себе выход из группы. Подопечные Густаво Феррейры в трех матчах турнира набрали максимальное количество очков.
В первом туре команда одержала уверенную победу над одним из изначальных фаворитов группы сборной Норвегии со счетом 3:1. Во втором туре — забила Гондурасу по голу в концовке каждого из таймов — 2:0.
Наконец, в третьей игре была обыграна Новая Зеландия с результатом 2:0. Посему коллектив выиграл квартет с разницей мячей 7:1.
Эквадор U-20
Для Эквадора этот мундиаль начался с ничьи. Латиноамериканская сборная встретилась с Японией и по итогу сыграла вничью 1:1.
Далее была встреча с Италией и реальная возможность побороться за первое место в квартете, но добыть очки не удалось. Команда пропустила единственный мяч на 15-й минуте, а перед перерывом осталась в меньшинстве.
Тем не менее, победа все-таки была одержана в заключительнмо туре над Мексикой — 1:0. Этот успех позволил занять третью позицию в квартете B.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение Уругваю, коэффициент на победу которого равен 2,37, тогда как успех Эквадора оценивается в 2,87, а ничья — в 2,80.
Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, а матч в итоге выиграет Уругвай за 5,50. 0