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    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 2 июня 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
    В воскресенье, 2 июня, в ответном поединке стыковых матчей РПЛ/ФНЛ «Крылья Советов» на своем поле примут «Нижний Новгород». Начало матча — 17:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород».
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    Футбол. Россия. Стыковые матчи РФПЛ/ФНЛ 02 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.30
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    «Крылья Советов»

    Самарский клуб закончил сезон чемпионата России на 13-м месте, отстав от спасительной 12-й строки таблицы РПЛ на пять очков.

    Завершали самарцы прошедший чемпионат затяжной 7-матчевой безвыигрышной серией, из шести поражений и одной ничьей.

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    Вничью «Крылья» сыграли в начале мая в домашнем матче с «Уфой» (1:1). После этого они проиграли в гостях «Ахмату» (1:2) и дома «Спартаку» (1:2), а в последнем туре в гостях были разгромлены ЦСКА со счетом 0:6.

    Первый стыковой матч самарцы тоже едва не свели вничью, пропустив в первом тайме, отыгравшись после перерыва и забив два мяча на последних минутах — 3:1.

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    • «Крылья Советов» на своем поле в этом чемпионате России провели 15 игр, где пять раз победили, потерпели 8 поражений и лишь две встречи свели вничью.

    В сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Самаре выиграли «Крылья» — 1:0.

    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» с 62 очками занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отстав от второй позиции, дающее право на прямое повышение, на семь баллов.

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    На финише сезона нижегородцы чередовали домашние победы с выездными поражениями. В мае подопечные Дмитрия Черышева проиграли в гостях «Армавиру» (1:2) и дома разгромили «Краснодар-2» (3:0).

    Затем на выезде нижегородцы проиграли «СКА-Хабаровск» (0:1), а в последнем матче дома победили «Мордовию» (3:1).

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    Обыграть на своей территории «Крылья Советов» нижегородцам не удалось, но после матча наставник команды был очень недоволен судейством Сергея Лапочкина, который не поставил пенальти в ворота гостей и поставил сомнительный одиннадцатиметровый хозяевам.

    В текущем сезоне первой лиги подопечные Дмитрия Черышева на выезде провели 19 матчей, в которых одержали 7 побед при четырех ничьих и 8 поражениях.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Крылья Советов» фаворитом матча. На победу команды хозяев в основное время дается коэффициент 1,60, тогда как на ничью — 3,65, а на успех «Томи» — 5,75.

    Самарцы не слишком успешно играли дома в этом сезоне, тем не менее, можно ожидать, что подопечные Божовича удержат преимущество, добытое в первом матче.

    Вряд ли встреча будет такой же результативной, как и первый матч — хозяева постараются сыграть понадежнее. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 2 июня 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Нижний Новгород». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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