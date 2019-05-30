«Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.60) и ставки на стыковой матч РПЛ/ФНЛ 30 мая 2019 года

30 мая в Нижнем Новгороде одноименная команды сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в первом поединке стыковых матчей РПЛ/ФНЛ. Начало игры — 19:00 по Москве. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Крылья Советов».

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» с 62 очками занял четвертое место в турнирной таблице завершившегося сезона ФНЛ, отстав от второй позиции, дающее право на прямое повышение, на семь баллов.

На финише сезона в первенстве первого российского дивизиона нижегородцы чередовали домашние победы с выездными поражениями, забив в этих встречах восемь мячей, а пропустив на пять меньше.

Обыграть на своей территории удалось «Сибирь» (1:0), «Краснодар-2» (3:0) и «Мордовию» (3:1). Уступили «Армавиру» (1:2) и «СКА-Хабаровск» (0:1).

В текущем сезоне первой лиги подопечные Дмитрия Черышева на домашней арене провели 19 матчей, в которых одержали 11 побед при четырех ничьих и четырех поражениях, разница мячей — 22:12.

«Крылья Советов»

«Волжане» закончили сезон в Премьер-лиге на 13-й строке, набрав в 30 поединках 28 очков, отстав от 12-й спасительной позиции на пять пунктов.

Завершали самарцы прошедший чемпионат 7-матчевой безвыигрышной серией, где они шесть встреч проиграли и одну свели вничью, забив в этом отрезке пять мячей, а пропустили аж 17.

Поражения пришлись на домашние игры против «Урала» (0:1) и «Спартака» (1:2), выездные от «Динамо» (0:1), «Зенита» (2:4), «Ахмата» (1:2) и ЦСКА (0:6) в последнем туре РПЛ. Вничью сыграли на своей территории с «Уфой» (1:1).

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«Крылья Советов» на своем поле в этом чемпионате России провели 15 игр, где добыли три виктории, две встречи свели вничью и десять матчей проиграли, разница забитых и пропущенных — 14:31. На данный момент у самарцев 6-матчевая выездная проигрышная серия.

В сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ «Нижний Новгород» на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Самаре выиграли «Крылья» — 1:0.

Прогноз на «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Крыльев Советов» — 2.40, победа «Нижнего Новгорода» — 3.30, ничья — 3.05.

Нижегородцы на своей арене в этом сезоне выступают довольно-таки неплохо. И как мы считаем, не должны проиграть в предстоящем поединке сопернику, который находится не в лучших кондициях.

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