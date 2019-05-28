Панама U20 — Франция U20. Прогноз на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 28 мая 2019 года

Во вторник, 28 мая, в польском городе Быдгощ лидер группы E сборная Франции U20 сыграет с молодежкой Панамы. Поединок будет проводиться в рамках молодежного чемпионата мира до 20 лет. Начало в 19:00 по Москве. Прогноз на Панама U20 — Франция U20.

Панама U20

Панама продолжила свою беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 9 матчей. На старте группового этапа ЧМ команда расписала мировую со сборной Мали (1:1). Теперь в своей группе панамцы занимают 2 место с 1 набранным пунктом и нулевой разницей мячей.

Точно такие же показатели у малийцев, так что борьба этих двух соперников, скорее всего, будет идти до самого выхода в плей-офф.

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Прошлую игру «канальщики» провели не очень удачно. Во-первых, им пришлось отыгрываться, причем сделали они это лишь за 3 минуты до конца основного времени. Также коллектив нанес очень мало ударов по воротам сборной Мали. Панамцам повезло забить, поскольку за игру они нанесли всего 2 удара в створ ворот.

С такой статистикой на поле с французами делать нечего, поэтому латиноамериканцам нужно что-то предпринять, учитывая, что победа им необходима. Кстати, ЧМ 2015 года команда тоже начала с ничьи, однако потом последовали два поражения, которые поставили крест на мечте о плей-офф.

Франция U20

Французы без особых проблем одолели Саудовскую Аравию 2:0. Легкость поединка подтверждает и статистика. Команда контролировала мяч 68% игрового времени и нанесла по воротам соперника 17 ударов. Правда всего 5 дошли до цели и, соответственно, 2 оказались фатальными для «соколов».

Благодаря такому старту Франция теперь однозначный лидер и претендент на выход из группы. Еще одна победа позволит коллективу решить задачу и дать возможность отдохнуть основным футболистам перед финальной частью турнира.

«Триколоры» выиграли 5 из 6 последних матчей, так что вероятность улучшения этой статистики очень высока. В 2017 году «синие» выиграли все 3 встречи групповой стадии, а в 2013 — дошли до полуфинала.

Прогноз

Как и прогнозировалось, французы фавориты в этом противостоянии. На команду Бернарда Диомеда букмекеры предлагают коэффициент 1.19. На успех сборной Панамы дают 14.0. На ничью установлен коэф 7.10.

В первом круге сборная Франции практически ничего не дала сделать сопернику. «Трехцветные» грамотно распорядились мячом и тем самым не позволили Саудовской Аравии создать много моментов у своих ворот.

В этот раз «триколоры», скорее всего, постараются придерживаться той же тактики. Наш прогноз на матч Панама U20 — Франция U20 такой: Франция победит и не пропустит. Коэффициент составляет 1.79. 0