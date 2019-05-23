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    Сенегал не оставит шанса Таити

    Таити U20 — Сенегал U20. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч молодежного чемпионата мира U20 23 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Таити Прогнозы на сборную Сенегала
    Прогноз на Таити U20 — Сенегал U20
    Амаду Сисс
    В четверг, 23 мая, в поединке первого тура молодежного чемпионат мира U20 группы А, который пройдет в Польше, сыграют сборные Таити и Сенегала. Начало встречи — в 19:00 по мск. Прогноз на Таити U20 — Сенегал U20.

    Таити U20

    Команда из Океании пробилась на предстоящий чемпионат мира в Польше как серебряный призер своего континентального турнира.

    На полуфинальной стадии чемпионата Океании U20 сборная Таити обыграла Соломоновы острова со счетом 3:1, а в финальном поединке уступила Новой Зеландии (0:1).

    Последний и единственный визит таитян на мундиаль состоялся в 2009 году. Но том турнире островитяне проиграли все три поединка с общим результатом — 0:21.

    Сенегал U20

    Сенегальцы квалифицировались на предстоящий мундиаль через Чемпионат Африки U20, заняв на том турнире второе место, уступив в финале Мали по пенальти.

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    Накануне сборная Сенегала провела товарищеский матч, в котором «львы теранги» проиграли своим сверстникам из Уругвая со счетом 1:2.

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    • На минувшем чемпионате мира, который прошел в Южной Корее в 2017 году, сенегальцы прекратили выступление на стадии 1/8 финала, проиграв на том этапе Мексике (0:1).

    Для сборной Сенегала U20 это будет третье появление на мировом форуме. Лучшим достижением африканской команды является четвертое место в 2015 году.

    Прогноз на Таити U20 — Сенегал U20

    Букмекеры отдают ощутимое предпочтение сборной Сенегала. На победу африканской команды дают всего лишь 1.02, на ничью — 18.50, а на успех Таити — 40.00.

    Прогнозируем, что африканцы разгромят команду из Океании, забив в ее ворота не менее 3-4 мячей. 0

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    Таити U20 — Сенегал U20. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч молодежного чемпионата мира U20 23 мая 2019 года. Прогноз на Таити U20 — Сенегал U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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