«Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Фольксваген Арена» примет поединок «Вольфсбург» — «Аугсбург». Команды сыграют в рамках 34 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Вольфсбург» — «Аугсбург».

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» с 52 очками расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив отстает от шестой еврокубковой строчки лишь на два пункта.

Подопечным Бруно Лаббадии в этом сезоне не хватает стабильности. В основном «Волки» чередует домашние победы с осечками — будь то ничьи или поражения.

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Накануне предпоследнего тура казалось, что этот тренд сменился, ведь команда в трех турах кряду она не проигрывала, а в двух кряду — выиграла. Однако в прошлом туре она была разгромлена «Штутгартом» (0:2).

«Аугсбург»

С началом весны «Аугсбург» не проигрывал в трех поединках при двух победах. Тем не менее, затем все сменилось тремя неудачами подряд.

Вслед за этим клуб одержал две виктории — над «Айнтрахтом» (3:1) и «Штутгартом» (6:0). Тем не менее, с тех пор команда не знает побед.

В этой серии коллектив лишь раз сыграл вничью — против «Шальке» (0:0). По итогам 33-х туров баварцы занимают 14-е место с отрывом в пять очков от зоны вылета, куда уже опустится.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и будет меньше 2,5 гола за 6,00. 0