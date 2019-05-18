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    Попадет ли «Вольфсбург» в Лигу Европы?

    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

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    Прогноз на «Вольфсбург» — «Аугсбург»
    «Вольфсбург» имеет шансы попасть в Лигу Европы
    В субботу, 18 мая, «Фольксваген Арена» примет поединок «Вольфсбург» — «Аугсбург». Команды сыграют в рамках 34 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Вольфсбург» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 6.50
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» с 52 очками расположился на седьмой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив отстает от шестой еврокубковой строчки лишь на два пункта.

    Подопечным Бруно Лаббадии в этом сезоне не хватает стабильности. В основном «Волки» чередует домашние победы с осечками — будь то ничьи или поражения.

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    Накануне предпоследнего тура казалось, что этот тренд сменился, ведь команда в трех турах кряду она не проигрывала, а в двух кряду — выиграла. Однако в прошлом туре она была разгромлена «Штутгартом» (0:2).

    «Аугсбург»

    С началом весны «Аугсбург» не проигрывал в трех поединках при двух победах. Тем не менее, затем все сменилось тремя неудачами подряд.

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    Вслед за этим клуб одержал две виктории — над «Айнтрахтом» (3:1) и «Штутгартом» (6:0). Тем не менее, с тех пор команда не знает побед.

    В этой серии коллектив лишь раз сыграл вничью — против «Шальке» (0:0). По итогам 33-х туров баварцы занимают 14-е место с отрывом в пять очков от зоны вылета, куда уже опустится.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вольфсбург» выиграет, и будет меньше 2,5 гола за 6,00. 0

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    «Вольфсбург» — «Аугсбург». Прогноз (к. 6.00) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 6.00
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