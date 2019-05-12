ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБезумие в ответных матчах. 12 величайших камбэков в истории еврокубков Сборная РоссииУроки большинства. Россия на классе обыграла Норвегию Бенедикт ХеведесРПЛ. Ничья «Ростова» и «Динамо» в Химках, «Локомотив» разгромил «Рубин»
  • 23:57
    • Сборная Чехии обыграла Швецию на ЧМ-2019
  • 23:46
    • Сборная США проиграла Словакии на чемпионате мира
  • 19:28
    • Сборная России начала ЧМ-2019 с разгрома Норвегии
  • 23:00
    • В «Локомотиве» не могут связаться с Денисовым
  • 21:21
    • Сборная России уступила Венгрии на юниорском ЧЕ
  • 20:56
    • «Локомотив» в большинстве разгромил «Рубин»
  • 19:34
    • Канада проиграла Финляндии на старте ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Испортит ли «Вулверхэмптон» финиш чемпионата для «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 12 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Вулверхэмптон
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
    Юрген Клопп
    В воскресенье, 12 мая, «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы начали апрель с выездной победы над «Саутгемптоном» (3:1), после чего выбили «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов, победив 2:0 дома и 4:1 в гостях.

    Между двумя встречами с португальцами, «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» (2:0) в АПЛ.

    Затем в рамках чемпионата подопечные Юргена Клоппа одолели «Кардифф» (2:0) на выезде и разгромили дома «Саутгемптон» (5:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    В первом полуфинальном матче ЛЧ «Ливерпуль» крупно проиграл «Барселоне» (0:3) прервав 19-матчевую беспроигрышную и 10-матчевую победную серию во всех турнирах.

    Затем мерсисайдцы вырвали волевую победу у «Ньюкасла» (3:2) и в ответном полуфинале ЛЧ разгромили на своем поле «Барселону» (4:0), выйдя в финал турнира.

  • Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?
  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей
  • Вчера

    • В чемпионате Англии «Ливерпуль» перед последним туром с 94 очками занимает 2-е место, на 1 балл отставая от «МанСити».

    Разница мячей 87-22, лучший бомбардир с 22 голами Мохаммед Салах, еще 20 голов у Садьо Мане, 12 мячей забил Роберто Фирмино.

    В лазарете «красных» Фирмино, Наби Кейта и Адам Лаллана. Под вопросом участие Хендерсона, Салаха и Энди Робертсона.

    «Вулверхэмптон»

    Апрель «волки» начали с домашней победы над «МЮ» (2:1), после чего вылетели из Кубка Англии, уступив в полуфинале «Уотфорду» на выезде со счетом 2:3 в экстра-тайме.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    После этого «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ проиграл «Саутгемптону» (1:3) на выезде, дома поделил очки с «Брайтоном» (0:0) и на своей территории обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

    В последних матчах «волки» победили на выезде «Уотфорд» (2:1) и на своем поле одолели «Фулхэм» (1:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    За тур до финиша «Вулверхэмтон» с 56 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ и выше уже не поднимется. Разница мячей 47-44, лучший бомбардир Рауль Хименес с 13 голами.

  • Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?
  • Кто окажется сильнее на финишной ленточке?
  • 07/05/2019

    • В первом круге «Вулверхэмптон» проиграл на своем поле 0:2. В 1/32 финала Кубка Англии «волки» на своем поле победили 2:1. На «Энфилде» «Вулверхэмптон» побеждал последний раз в начале 2017 года — 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,30, тогда как на ничью — 5,50, а на успех «Вулверхэмптона» — 9,25.

    У «Вулверхэмптона» нет турнирной мотивации, но играть спустя рукава на «Энфилде» гости не будут. «Ливерпуль» провел два изматывающих матча и эмоционально выплеснулся в матче с «Барсой». Плюс кадровые потери. Прогнозируем, что хозяева могут потерять очки.

    «Волки» забивают почти в каждом матче, «Ливерпуль» одна из самых результативных команд АПЛ. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 2,0. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Краснодар-2
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Дженоа
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Байер — Шальке
  • Сегодня в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кальяри — Лацио
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвегия — Чехия
  • Сегодня в 21:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Словакия — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Рибери может выиграть с «Баварией» очередной Команда Юргена Клоппа проводит фантастический сезон, но сможет ли что-то выиграть?
  • Топ-5 европейских чемпионатов: каким будет финиш?
    • 05:55 07/05/2019     Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     Дивок Ориги
  • Пеп, слово за тобой. «Ливерпуль» остался в чемпионской гонке
    • 11:50 05/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 12 мая 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Кто зажигал, а кто провалился? Лучшие и худшие игроки полуфиналов ЛЧЧетыре лучших и четыре худших игрока безумной полуфинальной стадии главного клубного турнира Европы Вчера в 16:490
  • 18:23
    • Тульский «Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
  • 00:03
    • «Монпелье» обыграл «Сент-Этьен»
  • 23:36
    • Давид Луис продлил контракт с «Челси»
    Трент Александер-Арнольд Футбол Завершилась самая безумная неделя в истории ЛЧ. Кто же выиграет финал?«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за престижнейший трофей Вчера в 15:340
  • Экспресс дня

  • Закрепится ли «Локомотив» на второй позиции в РПЛ?
  • 2.92
    •
  • 23:18
    • Мещеряков: Смолов очень поможет «Локомотиву»
  • 22:47
    • Кузнецов: Две шайбы в концовке — несчастный случай
  • 22:33
    • Бердыев: Подарок в два гола за первые 10-15 минут — слишком большая роскошь
    Месси и компания потеряли свою философию Футбол «Барселона» должна вернуться к истокамКак каталонскому гранду вернуться на вершину Европы? Вчера в 00:340
  • 16:37
    • Неймара дисквалифицировали на три матча за удар болельщика
  • 16:23
    • Яя Туре может начать тренерскую карьеру в России
  • 16:09
    • Моура — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие