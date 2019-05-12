«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 12 мая 2019 года

В воскресенье, 12 мая, «Ливерпуль» на своем поле примет «Вулверхэмптон» в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы начали апрель с выездной победы над «Саутгемптоном» (3:1), после чего выбили «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов, победив 2:0 дома и 4:1 в гостях.

Между двумя встречами с португальцами, «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» (2:0) в АПЛ.

Затем в рамках чемпионата подопечные Юргена Клоппа одолели «Кардифф» (2:0) на выезде и разгромили дома «Саутгемптон» (5:0).

Все прогнозы на АПЛ

В первом полуфинальном матче ЛЧ «Ливерпуль» крупно проиграл «Барселоне» (0:3) прервав 19-матчевую беспроигрышную и 10-матчевую победную серию во всех турнирах.

Затем мерсисайдцы вырвали волевую победу у «Ньюкасла» (3:2) и в ответном полуфинале ЛЧ разгромили на своем поле «Барселону» (4:0), выйдя в финал турнира.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» перед последним туром с 94 очками занимает 2-е место, на 1 балл отставая от «МанСити».

Разница мячей 87-22, лучший бомбардир с 22 голами Мохаммед Салах, еще 20 голов у Садьо Мане, 12 мячей забил Роберто Фирмино.

В лазарете «красных» Фирмино, Наби Кейта и Адам Лаллана. Под вопросом участие Хендерсона, Салаха и Энди Робертсона.

«Вулверхэмптон»

Апрель «волки» начали с домашней победы над «МЮ» (2:1), после чего вылетели из Кубка Англии, уступив в полуфинале «Уотфорду» на выезде со счетом 2:3 в экстра-тайме.

После этого «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ проиграл «Саутгемптону» (1:3) на выезде, дома поделил очки с «Брайтоном» (0:0) и на своей территории обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

В последних матчах «волки» победили на выезде «Уотфорд» (2:1) и на своем поле одолели «Фулхэм» (1:0).

Календарь и таблица АПЛ

За тур до финиша «Вулверхэмтон» с 56 очками занимает 7-е место в таблице АПЛ и выше уже не поднимется. Разница мячей 47-44, лучший бомбардир Рауль Хименес с 13 голами.

В первом круге «Вулверхэмптон» проиграл на своем поле 0:2. В 1/32 финала Кубка Англии «волки» на своем поле победили 2:1. На «Энфилде» «Вулверхэмптон» побеждал последний раз в начале 2017 года — 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,30, тогда как на ничью — 5,50, а на успех «Вулверхэмптона» — 9,25.

У «Вулверхэмптона» нет турнирной мотивации, но играть спустя рукава на «Энфилде» гости не будут. «Ливерпуль» провел два изматывающих матча и эмоционально выплеснулся в матче с «Барсой». Плюс кадровые потери. Прогнозируем, что хозяева могут потерять очки.

«Волки» забивают почти в каждом матче, «Ливерпуль» одна из самых результативных команд АПЛ. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 2,0. 0