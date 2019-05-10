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    «Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч чемпионата России 10 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Анжи Арсенал Тула
    Прогноз на «Анжи» — «Арсенал» Тула
    Лука Джорджевич
    В пятницу, 10 мая, в матче 28-го тура российской Премьер-лиги махачкалинский «Анжи» примет на своем поле тульский «Арсенал». Встреча, которая состоится в Каспийске на «Анжи-Арене», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Анжи» — «Арсенал» Тула.

    «Анжи»

    Махачкалинская команда находится в зоне прямого вылета, на 15-м месте. «Орлы» заработали 20 очков после 27-ти поединков РПЛ. От зоны стыковых матчей они отстают на шесть пунктов.

    «Желто-зеленые» на данный момент имеют 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате России, где они в этот период два раза сыграли вничью и семь встреч проиграли.

    Последний раз махачкалинцы побеждали еще в начале марта, когда одолели на выезде «Оренбург» со счетом 1:0, а на родной арене они выигрывали еще в ноябре 2018 года.

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    Всего в домашних играх текущего сезона РПЛ «Анжи» побеждал только в двух поединках из 13-ти, четыре матча свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 8:22.

    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» после 27-ми туров чемпионата набрали 42 очка, с которыми идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятой еврокубковой строки всего лишь на один балл.

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    У «канониров» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в Премьер-лиге эта серия достигает отметки десяти матчей кряду.

    За минувшие четыре матча российского первенства туляки выиграл в трех поединках при одной ничьей. Обыграли «Спартак» (3:0) и «Локомотив» (2:0) дома, а также «Уфу» (2:1) на выезде, расписали мировую с «Оренбургом» (1:1) в гостях.

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    • В 13-ти выездных встречах текущего розыгрыша РПЛ «Арсенал» добыл только три виктории, четыре встречи закончил вничью и шесть игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:18. В гостях «пряники» не проигрывают в чемпионате страны уже в пяти матчах подряд.

    В первом круге игра в Туле принесла победу «Арсеналу» со счетом 2:0. В минувшем чемпионате оппоненты обменялись домашними викториями (3:2 и 1:2).

    Прогноз на «Анжи» — «Арсенал» Тула

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.40.

    На победу хозяев дают — 10.50, ничья оценена — в 4.70.

    Прогнозируем, что «Арсенал», который не теряет надежду взобраться на пятую еврокубковую строку, просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером.

    Также считаем, что гости забьют более одного раза. 0

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    «Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч чемпионата России 10 мая 2019 года. Прогноз на «Анжи» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.40
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