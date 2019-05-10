«Анжи» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.40) и ставки на матч чемпионата России 10 мая 2019 года

«Анжи»
Махачкалинская команда находится в зоне прямого вылета, на 15-м месте. «Орлы» заработали 20 очков после 27-ти поединков РПЛ. От зоны стыковых матчей они отстают на шесть пунктов.
«Желто-зеленые» на данный момент имеют 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате России, где они в этот период два раза сыграли вничью и семь встреч проиграли.
Последний раз махачкалинцы побеждали еще в начале марта, когда одолели на выезде «Оренбург» со счетом 1:0, а на родной арене они выигрывали еще в ноябре 2018 года.
Всего в домашних играх текущего сезона РПЛ «Анжи» побеждал только в двух поединках из 13-ти, четыре матча свел вничью и семь игр проиграл, разница мячей — 8:22.
«Арсенал» Тула
«Оружейники» после 27-ми туров чемпионата набрали 42 очка, с которыми идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятой еврокубковой строки всего лишь на один балл.
У «канониров» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, а в Премьер-лиге эта серия достигает отметки десяти матчей кряду.
За минувшие четыре матча российского первенства туляки выиграл в трех поединках при одной ничьей. Обыграли «Спартак» (3:0) и «Локомотив» (2:0) дома, а также «Уфу» (2:1) на выезде, расписали мировую с «Оренбургом» (1:1) в гостях.
В 13-ти выездных встречах текущего розыгрыша РПЛ «Арсенал» добыл только три виктории, четыре встречи закончил вничью и шесть игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:18. В гостях «пряники» не проигрывают в чемпионате страны уже в пяти матчах подряд.
В первом круге игра в Туле принесла победу «Арсеналу» со счетом 2:0. В минувшем чемпионате оппоненты обменялись домашними викториями (3:2 и 1:2).
Прогноз на «Анжи» — «Арсенал» Тула
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 1.40.
На победу хозяев дают — 10.50, ничья оценена — в 4.70.
Прогнозируем, что «Арсенал», который не теряет надежду взобраться на пятую еврокубковую строку, просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером.
Также считаем, что гости забьют более одного раза. 0