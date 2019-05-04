«Борнмут» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 4 мая 2019 года

В первом субботнем матче 37 тура АПЛ сыграют «Борнмут» и «Тоттенхэм». Так как принимать будут «вишни», то и поединок пройдет на стадионе «Виталити». Встреча начнется в 14:30 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Тоттенхэм».

«Борнмут»

«Борнмуту» пришлось несладко на финишной прямой чемпионата. Команда потеряла много важных футболистов. Здесь стоит упомянуть Сурмана, Фрэнсиса, Кука, Рико, Станисласа, Смита и К. Дэниелса. Все эти игроки не смогут помочь своему клубу до конца этого сезона.

Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что «Борнмут» остается в АПЛ. За коллективом закреплена 14 позиция, а на счету 42 очка. Единственное, что угрожает хозяевам в случае поражения, так это падение на одну позицию вниз — «Бернли» отстает всего на 2 пункта.

Все прогнозы на АПЛ

«Боскомб» частенько пропускают, из-за чего им нередко приходится проигрывать. В прошлый раз проблемы в обороне привели к тому, что «красно-черные» пропустили 3 гола, при этом сыграв вничью 3:3. До этого неожиданное поражение «вишням» нанес «Фулхэм» (0:1). За 6 туров хозяева выиграли лишь один раз у «Брайтона», но зато с разгромным счетом 0:5.

Катастрофически «Борнмуту» не везет на своем поле — 5 игр без побед. За этот период соперник «шпор» трижды проиграл и дважды играл вничью.

Клуб пропускал в 5 из 6 встреч. Что касается домашних выступлений, то здесь свои ворота коллектив не сохранял пустыми в 5 поединках кряду.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» должен одержать хотя бы одну победу, чтобы напрямую квалифицироваться в групповой раунд Лиги Чемпионов. Сейчас гости на 3 месте с 70 очками. На два балла отстает «Челси». 66 пунктов у 5-го «Арсенала», поэтому терять очки в двух оставшихся играх нельзя.

«Шпоры» ведут борьбу на два фронта. В середине недели клуб играл в полуфинале ЛЧ с «Аяксом» и уступил дома 0:1. Ответная встреча будет после предстоящего уик-энда, поэтому Почеттино вполне может прибегнуть к ротации состава. Если учесть плотный график, то отсутствие Кейна, Орье и Уинкса только осложняет задачу гостям.

В трех последних матчах «Тоттенхэма» забивался лишь один гол, причем в двух случаях проигрывал именно «Хотспур». Гостевая серия команды оставляет желать лучшего — поражение в 5 прошлых поединках.

«Белые» хорошо играют против «Борнмута». Они выиграли 8 из 9 встреч, а в 5 из 6 игр не позволили «вишням» забить.

Прогноз

На хозяев букмекеры предлагают коэф 3.90, а вероятность успеха гостей оценена цифрой 1.91. Ничейный исход сопровождается таким же коэффициентом, как и «победа 1».

В последних двух противостояниях «Тоттенхэм» забивал «Борнмуту» не менее 4 мячей. В прошлый раз футболисты Почеттино забили сопернику 5 безответных мячей.

Гостям очень нужна победа и не только по турнирным соображениям. Она позволит прервать неудачную выездную серию, а также немного взбодрит команду, которая сейчас нуждается в перезарядке. 0