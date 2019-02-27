«Саутгемптон» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.92) на матч 28 тура АПЛ 27 февраля 2019 года

В 28 туре АПЛ состоится поединок между командами «Саутгемптон» и «Фулхэм». Матч пройдет на стадионе «Сент-Мэри». Начало в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Фулхэм».

«Саутгемптон»

«Саутгемптону» никак не удается уйти далеко от зоны вылета. Сначала клуб ее покинул, но затем после серии неудач снова там оказался. На данный момент команда располагается на 18 месте с 24 очками.

Отрыв от «Кардиффа» (17 позиция) незначительный — всего один пункт. Таким образом, хозяевам необходимо одерживать победу, чтобы гарантировано повысить свой рейтинг в турнирной таблице.

«Саутгемптон» не побеждает уже четыре встречи подряд. В последних двух играх было поражение, а перед этой серией две ничьи кряду. Очки у «святых» отобрали «Кардифф» и «Арсенал». По одному баллу удалось заработать в поединках с «Кристал Пэлас» и «Бернли».

Все прогнозы на АПЛ

Если прокрутить события назад еще немного, то выяснится, что «Саутгемптон» одержал две недавние победы. Они были как раз перед началом безвыигрышной серии. Победить хозяева смогли «Лестер» и «Эвертон».

В 6 из 7 последних домашних игр клуба забивалось более двух мячей. В пяти последних выступлениях на своем поле «Саутгемптон» забивал не более одного гола и чаще всего пропускал как минимум два раза.

В лазарете у команды Обафеми и Лемина. Также матч может пропустить главный бомбардир коллектива Ингс.

«Фулхэм»

У гостей все печально — 19 строчка и всего 17 баллов за 27 встреч. Учитывая последние результаты, у команды мало шансов на спасение в этом сезоне. Это возможно только в том случае, если ближайшие конкуренты начнут проигрывать свои матчи.

За 6 туров «Фулхэм» выиграл лишь раз. Было это в Лондоне в игре против «Брайтона». В остальных пяти случаях клуб уступал. Очков команда лишилась во встречах с «Бернли», «Тоттенхэмом», «Кристал Пэлас», «МЮ» и «Вест Хэмом».

В 14 выездных матчах нынешнего сезона «коттеджеры» ни разу не выиграли. Один раз была ничья и 13 поединков соперник «святых» проиграл. По количеству набранных очков на выезде за 6 туров «Фулхэм» занимает 18 место.

В лазарете по-прежнему Моусон. Кроме него проблемы со здоровьем испытывает Шюррле.

Прогноз

Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам — 1,92 против 4,10. Вероятность ничьи оценивается коэффициентом 3,65.

В первом круге команды устроили результативный поединок, в котором было забито 5 мячей. Победу одержал «Фулхэм» со счетом 3:2. Очень вероятно, что в этот раз игра не будет ограничена одним или двумя голами.

«Саутгемптону» необходимо побеждать, поскольку на кону стоит возможность выхода из зоны вылета. Подопечные Хасенхуттеля однозначно будут играть только на победу в предстоящем домашнем матче. Именно поэтому мы ставим на хозяев. 0