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    Добудет ли «Арсенал» очередную победу дома?

    «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз (к. 2.18) на матч 28 тура АПЛ 27 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Борнмут
    Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут»
    Футболисты «Арсенала» в матче с «Саутгемптоном»
    В 28 туре на стадионе «Эмирейтс» встретятся «Арсенал» и «Борнмут». Лондонский поединок должен начаться в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут».
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    «Арсенал»

    После 27 матчей «Арсенал» имеет 53 очка, которые позволяют команде занять четвертое место в турнирной таблице. Отрыв от «МЮ» составляет всего один пункт, а от «Тоттенхэма» хозяева отстают на 7 баллов.

    «Канониры» побеждают уже вторую встречу подряд. По 3 пункта было добыто в матчах с «Хаддерсфилдом» и «Саутгемптоном». Ранее клуб сумел выиграть еще два поединка, обыграв «Челси» и «Кардифф».

    Если рассматривать последние 6 туров, то за этот период подопечные Эмери также имели два поражения от «Вест Хэма» и «Ман Сити».

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    На своем поле команда играет прекрасно. «Викторию» лондонский коллектив праздновал в семи последних матчах. Из 14 домашних игр АПЛ нынешнего сезона «Арсенал» выиграл 11. В двух случаях была ничья и всего один раз клуб проиграл.

    По-прежнему своей команде не могут помочь Беллерин, Уэлбек и Холдинг, которые долгое время находятся в лазарете. Кроме них на поле может не появиться Ивоби.

    «Борнмут»

    «Борнмут» на десятой строчке с 34 очками. В случае поражения клубу угрожают сразу две команды — «Лестер» и «Эвертон». Также у гостей есть возможность заочно побороться с «Вест Хэмом» за 9 место, поскольку они отстают от «молотобойцев» на два пункта.

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    «Вишни» не могут выиграть уже третью встречу подряд. Команда потерпела поражение от «Ливерпуля» и «Кардиффа», а также добыла всего одно очко в матче с «Вулверхэмптоном».

    Ранее «Борнмут» всех удивил и обыграл на своем поле «Челси» со счетом 4:0. Это была вторая победа подряд после выигрыша во встрече с «Вест Хэмом».

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    • В 8 последних выездных выступлениях коллектив проиграл и в каждом случае пропускал по два гола. В 5 из 6 выездных встреч «Борнмут» уступал не только в тайме, но и в матче.

    Что касается кадровых проблем, то в лазарете числятся Кук, Фрэнсис, Брукс и Уилсон. Лерма пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

    Прогноз

    1,44 и 7,60 — именно так распределили коэффициенты букмекеры. Таким образом, фаворитом является «Арсенал». На ничью дается коэффициент 4,80.

    В первом круге победу праздновали футболисты из Лондона. Они сумели выиграть на выезде со счетом 1:2. Мы полагаем, что в этот раз «канониры» точно не уступят сопернику.

    Во-первых, все важные основные исполнители готовы к матчу. Во-вторых, у «Борнмута» травмировано несколько ключевых футболистов, вокруг которых строится игра команды. Ну и еще одним фактором будет, конечно же, домашний стадион, на котором «Арсенал» в последних играх выступает выше всяческих похвал.

    Исходя из последних результатов и состояния основных составов, мы прогнозируем победу хозяев с форой -1,5 за 2,18. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18
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