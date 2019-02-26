«Кардифф» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.17) на матч 28 тура АПЛ 26 февраля 2019 года

Во вторник на одноименном стадионе валлийский клуб «Кардифф» будет принимать «Эвертон» в рамках 28 тура чемпионата Англии. Поединок начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Кардифф» — «Эвертон».

«Кардифф»

После 27 сыгранных матчей «Кардифф» располагается на 17 строчке. У команды 25 очков и от зоны вылета ее отделяет всего один пункт.

В прошлом туре хозяева проиграли на своем поле «Уотфорду» со счетом 1:4. Перед этим клуб одержал две победы подряд над «Борнмутом» и «Саутгемптоном». Благодаря тем двум результатам валлийский коллектив сумел прервать 4-матчевую безвыигрышную серию, состоявшую из трех поражений и одной ничьи.

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На своем поле «синие птицы» набрали всего 7 баллов за 6 туров. Трижды «Кардифф» уступал, один раз играл вничью и дважды праздновал победу.

Что касается кадровых потерь, то у Нила Уорнока они отсутствуют, поэтому тренер обязательно выставит боевой состав для получения положительного результата.

«Эвертон»

«Эвертон» проводит неудачный сезон. От команды ждали большего, однако сейчас эти ожидания не оправдываются, поскольку за гостями закреплена 11 строчка с показателем в 33 очка. В середине турнирной таблицы ситуация такова, что при любом исходе «ириски» должны сдвинуться с места.

«Эвертон» проиграл три последних матча в АПЛ. Клуб уступил «Вулверхэмптону», «Ман Сити» и «Уотфорду». До этого коллектив еще раз проигрывал и дважды одерживал победу. В гостях за 6 последних туров «синие» выиграли лишь два раза. В остальных случаях были неудачи.

Стоит отметить, что в прошлых двух играх АПЛ с участием «Эвертона» забивалось не более двух мячей, при этом «синие» не отмечались голами.

В лазарете находятся такие футболисты как Бейнс, Джагелка и Мина. Эти три исполнителя точно не попадут в заявку на матч.

Прогноз

Букмекеры полагают, что гости являются фаворитами встречи — 2,17 против 3,70. На ничью дается коэффициент 3,30.

В этом сезоне команды встречались лишь один раз. В первом круге АПЛ была зафиксирована победа «ирисок» с минимальным перевесом (1:0). В последний раз в Кардиффе «Эвертон» выступал в 2013 году. Тогда обе команды согласились на ничью, и в матче не было забито ни одного мяча.

Гостям некуда отступать. Им нужно прерывать неудачную серию, однако и «Кардифф» любит показывать зубы. Если дела «синих» пойдут тем же руслом, то Марко Силва очень быстро лишится своего тренерского кресла. Состав у гостей более боевой, поэтому мы прогнозируем, что они сумеют добыть долгожданные три очка. 0