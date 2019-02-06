ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюОшибки Моуринью на хоккее Арьен РоббенТрансферный дайджест. 29 января — 4 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»НХЛ. Два очка Ковальчука, передачи у Радулова, Гурьянова и Любушкина
  • 14:26
    • «Ювентус» готовит три громких трансфера
  • 11:33
    • Кокорин написал открытое письмо с извинениями
  • 10:12
    • Гамшик продолжит карьеру в Китае
  • 08:24
    • «Хьюстон» нанес «Финиксу» 11 поражение подряд, «Детройт» разгромил «Денвер»
  • 08:04
    • Хавбек «Краснодара» перейдет в «Сантос»
  • 00:51
    • «Вест Хэм» отнял очки у «Ливерпуля»
  • 22:38
    • Российские биатлонисты улетели в Канаду без оружия
    Все новости спорта

    «Шальке» будет спасать сезон в Кубке

    «Шальке» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Германии 6 февраля 2019 года

    Кубок Германии Футбол Германии Шальке 04 Фортуна
    Прогноз на «Шальке» — «Фортуна»
    Даниэль Калиджури
    В среду, 6 февраля, в поединке 1/8 финала Кубка Германии «Шальке» примет на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Фортуна».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Шальке»

    «Кобальтовые» в этом розыгрыше Кубка Германии прошли два раунда. На стадии 1/32 финала они выбили любительский «Швайнфурт» (2:0), а на следующем этапе только по пенальти прошли «Кельн», представляющий вторую Бундеслигу.

    Накануне «Шальке» проиграл в игре чемпионата страны «Боруссии» из Менхегладбаха на своем поле со счетом 0:2. Этим поражением гельзенкирхенцы прервали 3-матчевую беспроигрышную серию.

    В этом периоде «горняки» в рамках Бундеслиги переиграли «Штутгарт» (3:1) в гостях и «Вольфсбург» (2:1) дома, а также расписали мировую с «Гертой» (2:2) в Берлине.

  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
  • Переедет ли в Китай капитан «Наполи», останется ли в Европе многолетний лидер «Баварии», появится ли в РПЛ еще один исландец и другие трансферные новости последних дней
  • Сегодня

    • После 20 туров немецкого первенства команда Доменико Тедеско занимает с 22 очками 12 позицию в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков аж на девять пунктов.

    «Фортуна»

    Клуб из Дюссельдорфа также преодолел два этапа в кубковом розыгрыше этого сезона. Сначала он разгромил «Коблец» (5:0), а предыдущей стадии выбил «Ульм» (5:1).

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В чемпионате Германии футболисты Фридхельма Функеля за последние шесть встреч проиграли только один раз. Это поражение пришлось на матч 19 тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (0:4) дома, которым дюссельдорфцы прервали 4-матчевую победную серию.

    А в минувшем игровом дне «красно-белые» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1. После 20 матчей чемпионата они также имеют 22 очка, но находятся на 14 строке из-за худшей разницы мячей.

    В первом круге этого сезона в Бундеслиге «Шальке» на выезде одолел «Фортуну» (2:0). А в Гльзенкирхены оппоненты последний раз играли в 2013 году. И тогда «горняки» также выиграли — 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу в основное время предлагают — 1.78.

    На победу гостей в основное время дают — 4.70, ничья в основное время оценена — в 3.75.

    Проход: «Шальке» 1.37; «Фортуны» 3.10.

    Гельзенкирхенцы, которые крайне неудачно выступают в этом розыгрыше Бундеслиги, будут стараться спасти сезон и хорошо сыграть в кубковом розыгрыше.

    Также рекомендуем еще поставить на индивидуальный тотал «Шальке» ТБ 1,5. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Гамбург — Нюрнберг
  • Сегодня в 20:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Марсель — Бордо
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Портсмут
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Барнет
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Шрусбери Таун
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Каролина
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вашингтон — Ванкувер
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Флорида — Сент-Луис
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Завтра в 04:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле-Гуннар Сульшер
  • «МЮ» споткнулся, но Сульшер все равно красавец
    • 15:04 30/01/2019     Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом»
  • Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титул
    • Вчера в 18:58     Маурицио Сарри
  • Сам себе не помощник. Сарри подводит себя под увольнение
    • 14:39 01/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Шальке» — «Фортуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78. В среду, 6 февраля, в поединке 1/8 финала Кубка Германии «Шальке» примет на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:45 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Тиаго Силва — один из тех, кто провалил матч в ПСЖ Футбол Повсеместные проблемы ПСЖ вдохновляют «МЮ»Реакция прессы на матч «Лион» — ПСЖ Вчера в 19:210
  • 14:56
    • «Арсеналу» и «Челси» интересен защитник «Лейпцига»
  • 14:44
    • «МЮ» готовит новый контракт для Рашфорда
  • 14:11
    • «Рубин» сыграл вничью с «Радничками»
    Серхио Агуэро стал героем матча с «Арсеналом» Футбол Агуэро — главная надежда «Ман Сити» в борьбе за титулСерхио Агуэро должен сохранить свою форму, чтобы «Манчестер Сити» имел шансы обойти «Ливерпуль» и выиграть чемпионат Вчера в 18:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли «Марсель» серию поражений?
  • 2.47
    •
  • 12:00
    • Ряд топ-клубов следят за форвардом «Бенфики»
  • 11:48
    • Бывший тренер «Краснодара» и «Локомотива» уволен из «Аль-Фейха»
  • 11:15
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фейеноорд»
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией», «Реал» разгромил «Алавес»Подробности матчей 22-го тура испанской Примеры 01:060
  • 09:57
    • Игрок «Барселоны» может получить 12-летний тюремный срок
  • 09:40
    • Моуринью: Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта
  • 09:25
    • Милнер стал седьмым в списке лучших ассистентов АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие