«Шальке» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Германии 6 февраля 2019 года

В среду, 6 февраля, в поединке 1/8 финала Кубка Германии «Шальке» примет на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Встреча, которая пройдет в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Фортуна».

«Шальке»

«Кобальтовые» в этом розыгрыше Кубка Германии прошли два раунда. На стадии 1/32 финала они выбили любительский «Швайнфурт» (2:0), а на следующем этапе только по пенальти прошли «Кельн», представляющий вторую Бундеслигу.

Накануне «Шальке» проиграл в игре чемпионата страны «Боруссии» из Менхегладбаха на своем поле со счетом 0:2. Этим поражением гельзенкирхенцы прервали 3-матчевую беспроигрышную серию.

В этом периоде «горняки» в рамках Бундеслиги переиграли «Штутгарт» (3:1) в гостях и «Вольфсбург» (2:1) дома, а также расписали мировую с «Гертой» (2:2) в Берлине.

После 20 туров немецкого первенства команда Доменико Тедеско занимает с 22 очками 12 позицию в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков аж на девять пунктов.

«Фортуна»

Клуб из Дюссельдорфа также преодолел два этапа в кубковом розыгрыше этого сезона. Сначала он разгромил «Коблец» (5:0), а предыдущей стадии выбил «Ульм» (5:1).

В чемпионате Германии футболисты Фридхельма Функеля за последние шесть встреч проиграли только один раз. Это поражение пришлось на матч 19 тура Бундеслиги против «РБ Лейпцига» (0:4) дома, которым дюссельдорфцы прервали 4-матчевую победную серию.

А в минувшем игровом дне «красно-белые» сыграли вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1. После 20 матчей чемпионата они также имеют 22 очка, но находятся на 14 строке из-за худшей разницы мячей.

В первом круге этого сезона в Бундеслиге «Шальке» на выезде одолел «Фортуну» (2:0). А в Гльзенкирхены оппоненты последний раз играли в 2013 году. И тогда «горняки» также выиграли — 2:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяева. На их победу в основное время предлагают — 1.78.

На победу гостей в основное время дают — 4.70, ничья в основное время оценена — в 3.75.

Проход: «Шальке» 1.37; «Фортуны» 3.10.

Гельзенкирхенцы, которые крайне неудачно выступают в этом розыгрыше Бундеслиги, будут стараться спасти сезон и хорошо сыграть в кубковом розыгрыше.

Также рекомендуем еще поставить на индивидуальный тотал «Шальке» ТБ 1,5. 0