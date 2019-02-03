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    Воспользуется ли «Майнц» слабостью «Аугсбурга»?

    «Аугсбург» — «Майнц». Прогноз на матч 20 тура немецкой Бундеслиги 3 февраля 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Аугсбург Майнц
    Прогноз на «Аугсбург» — «Майнц»
    Футболисты «Майнца»
    В воскресенье на «ВВК Арена» ожидается поединок между «Аугсбургом» и «Майнцом». Встреча состоится в рамках 20 тура чемпионата Германии. Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Аугсбург» — «Майнц».
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится в сложной ситуации. Команда располагается на 15 месте. Набранные 15 баллов не позволят команде подняться выше даже в случае победы. Однако любая осечка может опустить хозяев в зону вылета.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Аугсбург» не может выиграть в 10 последних встречах в рамках Бундеслиги. В 8 из 10 случаев команда проигрывала и только дважды набирала по одному пункту. В трех прошлых играх коллектив уступал. Обидчиками выступили «Вольфсбург», «Фортуна» Д и «Боруссия» М.

    Стоит отметить, что «фуггеры» пропускали не меньше двух мячей в четырех последних матчах чемпионата Германии.

    Что касается кадровых потерь, то в матче точно не примут участие Каюби и Фрамбергер. Также травмированы Шибер и Гауэлеу.

    «Майнц»

    «Майнц» расположился прямо на 10 месте с 27 очками в активе. Плотность в рейтинге такова, что от шестой еврокубковой позиции гостей отделяет всего один пункт. Если некоторые конкуренты потеряют баллы, то у «карнавальников» появится отличный шанс на повышение своего статуса в Бундеслиге.

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    Команда прервала свою 4-матчевую безвыигрышную серию двумя победами подряд. Ранее «Майнц» трижды сыграл вничью с «Ганновером», «Айнтрахтом» Ф и «Хоффенхаймом», а также уступил на выезде «Лейпцигу».

    В последних двух играх коллектив сумел набрать 6 очков, выиграв двух аутсайдеров — «Штутгарт» и «Нюрнберг».

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    • Интересно, что в 9 из 11 последних очных противостояний с «Аугсбургом», футболисты «Майнца» забивали не меньше двух голов.

    Прогноз

    В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды. Сначала в чемпионате Германии, а затем в Кубке страны. В первый раз выиграл именно «Майнц», но вот в Кубке все-таки победил «Аугсбург».

    В этот раз букмекеры с небольшим перевесом отдают предпочтение хозяевам — 2,23 против 3,25. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,55.

    На данный момент «фуггеры» испытывают большие трудности в Бундеслиге. Таким образом, «Майнц» должен воспользоваться этим и заработать хотя бы одно очко. Прогноз — гости не проиграют за 1,70. 0

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    Прогноз на «Аугсбург» — «Майнц». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье на «ВВК Арена» ожидается поединок между «Аугсбургом» и «Майнцом». Встреча состоится в рамках 20 тура чемпионата Германии. Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени.
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