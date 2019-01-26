«Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 26 января 2019 года

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Наполи». Встреча пройдет на «Сан Сиро» 26 января. Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Милан» — «Наполи».

«Милан»

«Милан», в отличие от своего следующего соперника, в новом году провел уже три официальных матча и завершил их с разным результатом. В Кубке Италии «россонери» одолели «Сампдорию» (2:0), затем в Саудовской Аравии провели матч за Суперкубок Италии против «Ювентуса» и проиграли 0:1.

Что касается Серии А, то перед наступлением 2019 года коллектив прервал свою серию без побед. 29 декабря подопечные Дженнаро Гаттузо выиграли впервые за пять матчей, одолев СПАЛ (2:1).

По итогам прошлого тура, который и стал третьим поединком для клуба в новом году, удалось победить «Дженоа» (2:0) и вернуться на четвертое место. Именно из лагеря предыдущего соперника пришел один из лучших бомбардиров первенства Кшиштоф Пентек, заменив ушедшего в «Челси» Гонсало Игуаина.

«Наполи»

«Наполи» находится на второй позиции. Команда на девять очков отстает от «Ювентуса», поэтому пока что о получении золота первенства Италии речи быть не может.

«Интер», идущий сзади, не сможет потеснить «адзурри» даже в случае их поражения, ведь отстает на семь баллов. Неаполитанцы хорошо выступили в последних играх, выиграв пять из шести поединков. В одном было поражение от «Интера» 1:0.

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Отобрать очки у «Наполи» удалось у СПАЛа, а также у «Кальяри», «Фрозиноне», «Болоньи» и «Аталанты». Победить же подопечных Карло Анчелотти, кроме «нерадзурри», в этом сезоне сумели только «Сампдория», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0