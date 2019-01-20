«Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч 23 тура английской Премьер-лиги 20 января 2019 года

На стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится поединок 23 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие две лондонские команды — «Фулхэм» и «Тоттенхэм». Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Фулхэм» — «Тоттенхэм».

«Фулхэм»

«Фулхэм» никак не может выбраться из зоны вылета. Команда имеет 14 очков, что позволяет ей располагаться только на 19 месте. Подопечные Раньери останутся на этой позиции при любом исходе следующего поединка.

Календарь и таблица АПЛ

Последний раз «коттеджеры» побеждали 29 декабря. Это был матч с «Хаддерсфилдом» (1:0). «Фулхэм» уступил «Вест Хэму» 0:2 дома, а затем удалось сыграть два раза вничью с «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». После успеха в матче с «Хаддерсфилдом» хозяева дважды проиграли — «Арсеналу» 4:1 и «Бернли» 2:1.

В 6 последних домашних играх АПЛ команда набрала 8 баллов, что не так уж плохо, учитывая нынешнее положение дел. Ранее коллектив взял одно очко во встрече с «Лестером» и набрал три пункта в противостоянии с «Саутгемптоном».

В списке травмированных только Моусон. Другие футболисты готовы выйти на поле, в том числе и Митрович, являющийся лучшим бомбардиром с 8 голами.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» на третьей позиции с 48 очками. До «Ман Сити» просто так не добраться, а сзади поджимает «Челси», у которого на один балл меньше.

В своей последней игре «шпоры» уступили на родном стадионе «Манчестер Юнайтед». В том поединке команда выглядела слегка уставшей, и создалось впечатление, что игроки лондонской команды испытывают творческий кризис.

В последних 6 матчах «Тоттенхэм» имел два поражения — одно от «Юнайтед» и другое от «Вулверхэмптона». С «волками» подопечные Почеттино соревновались дома и дали возможность сопернику победить со счетом 1:3.

В четырех остальных играх гости имели успех. Сначала «шпоры» одолели «Бернли», затем «Эвертон», «Борнмут» и «Кардифф» на выезде. В гостях «горячие головы» побеждают уже третий раз подряд.

Стоит отметить, что сейчас состав «Тоттенхэма» имеет тяжелейшие кадровые проблемы. Из игры вследствие травмы выбыл Кейн. Также в лазарете находятся Ваньяма и Сиссоко. Участие Лукаса и Дайера под вопросом, а Сон уехал в расположение сборной.

Прогноз

На победу хозяев дается коэффициент 5,40, а на победу гостей — 1,74. В последний раз команды встречались в августе. Тогда в рамках домашнего матча в АПЛ «Тоттенхэм» обыграл соперника со счетом 3:1.

С обороной в предстоящем поединке у коллектива Почеттино все будет в порядке, но вот на острие атаки могут появиться проблемы. Это даст возможность «Фулхэму» чувствовать себя немного свободнее и не забиваться в глухую оборону.

Учитывая кадровые потери «шпор», можно поставить на то, что «коттеджеры» не проиграют с отрывом более чем в один мяч. Вариант с форой +1 первой команды оценивается коэффициентом 1,65. 0