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    Удержится ли «Лион» на третьем месте?

    «Тулуза» — «Лион». Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Франции 16 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Тулуза Лион
    Прогноз на «Тулуза» — «Лион»
    «Лион» пока что удерживается в топ-3 Лиги 1
    На стадионе «Мунисипаль де Тулуза» состоится поединок 17 тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «Лион». Старт игры — в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Лион».
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    «Тулуза»

    «Тулуза» завершила прошлый год не самым худшим образом. В начале декабря команда Алена Казановы сумела прервать свою семиматчевую серию без побед, обыграв «Реймс» (1:0).

    После этого в двух матчах команда сперва потерпела поражение — 1:2 от «Кана», а затем в заключительном поединке года обыграла «Лилль» — 2:1. В новом году коллектив разгромил дома «Ниццу» (4:1) в Кубке Франции.

    В чемпионате Франции «Тулуза» в 19-ти матчах сумела набрать 21 очко и располагается на 14-м месте. В предыдущем туре, который состоялся на прошлых выходных, клуб уступил дома «Страсбургу» (1:2).

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    «Лион»

    «Лион» провел 19 поединков в чемпионате Франции, в которых заработал 33 очка и расположился на третьей позиции. Команда уступает второму «Лиллю» четыре балла, имеющему на один матч больше.

    С учетом всех турниров подопечные Бруно Женезио имеют на данный момент серию из семи игр, в которых они потерпели одно поражение при трех победах и трех ничьих. Непосредственно в Лиге 1 в этот период клуб провел только три матча, в которых добыл одну победу и дважды довольствовался миром.

    В 2019-м году «Ткачи» провели уже три поединка. В Кубке Франции им удалось победить «Бурж Фут» (2:0), но при они уступили в Кубке Лиги «Страсбургу» (1:2), после чего поделили очки с «Реймсом» (1:1) в национальном первенстве.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0

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    Прогноз на «Тулуза» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25. На стадионе «Мунисипаль де Тулуза» состоится поединок 17 тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «Лион». Старт игры — в 21:00 по московскому времени.
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