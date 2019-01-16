«Тулуза» — «Лион». Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Франции 16 января 2019 года

«Лион» пока что удерживается в топ-3 Лиги 1

«Лион» пока что удерживается в топ-3 Лиги 1 Pasión Fútbol

На стадионе «Мунисипаль де Тулуза» состоится поединок 17 тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Тулуза» и «Лион». Старт игры — в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Лион».

«Тулуза»

«Тулуза» завершила прошлый год не самым худшим образом. В начале декабря команда Алена Казановы сумела прервать свою семиматчевую серию без побед, обыграв «Реймс» (1:0).

После этого в двух матчах команда сперва потерпела поражение — 1:2 от «Кана», а затем в заключительном поединке года обыграла «Лилль» — 2:1. В новом году коллектив разгромил дома «Ниццу» (4:1) в Кубке Франции.

В чемпионате Франции «Тулуза» в 19-ти матчах сумела набрать 21 очко и располагается на 14-м месте. В предыдущем туре, который состоялся на прошлых выходных, клуб уступил дома «Страсбургу» (1:2).

«Лион»

«Лион» провел 19 поединков в чемпионате Франции, в которых заработал 33 очка и расположился на третьей позиции. Команда уступает второму «Лиллю» четыре балла, имеющему на один матч больше.

С учетом всех турниров подопечные Бруно Женезио имеют на данный момент серию из семи игр, в которых они потерпели одно поражение при трех победах и трех ничьих. Непосредственно в Лиге 1 в этот период клуб провел только три матча, в которых добыл одну победу и дважды довольствовался миром.

В 2019-м году «Ткачи» провели уже три поединка. В Кубке Франции им удалось победить «Бурж Фут» (2:0), но при они уступили в Кубке Лиги «Страсбургу» (1:2), после чего поделили очки с «Реймсом» (1:1) в национальном первенстве.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0