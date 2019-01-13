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    Прервет ли «Тоттенхэм» победную серию Сульшера?

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 13 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    «Тоттенхэм» — «МЮ»
    В воскресенье, 13 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Манчестер Юнайтед», Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» потерпели последнее поражение аккурат перед новым годом — проигрыш «Вулверхэмптону» (1:3) в матче АПЛ прервал семиматчевую серию из шести побед и ничьей.

    Новый год подопечные Почеттино начали с крупной выездной победы над «Кардиффо» (3:0), после чего в гостевом матче Кубка Англии разгромили со счетом 7:0 скромный «Транмер Роверс».

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    После 21 тура АПЛ «Тоттенхэм» занимает 3 место с 48 очками. Разница мячей 46-21, лучший бомбардир — Гарри Кейн с 14 голами.

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    Из-за травм матч могут пропустить защитники Серж Орье, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, хавбеки Эрик Дайер, Мусса Дембеле, Эрик Ламела и Виктор Ваньяма.

    «Манчестер Юнайтед»

    В декабре манкунианцы расстались с главным тренером Жозе Моуринью. Случилось это после двух выездных поражений подряд — от «Валенсии» (1:2) в Лиге чемпионов, и от «Ливерпуля» (1:3) в АПЛ.

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    Пришедший на место португальца Уле Гуннар Сульшер начал работу с «МЮ» довольно успешно, одержав пять побед подряд.

    В рамках АПЛ на выезде был разгромлен «Кардифф» со счетом 5:1, после чего «МЮ» дома уверенно победил «Хаддерсфилд» (3:1), и разбил «Борнмут» (4:1).

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    • Новый год манкунианцы начали с выездной победы над «Ньюкаслом» (2:0) в рамках АПЛ, после чего в рамках Кубка Англии победили «Редин» (2:0) на своем поле.

    В результате, после 21 тура «МЮ» занимает 6 место с 38 очками. Разница мячей 43-32, лучши5 бомбардиры — Антони Марсьяль и Ромелу Лукаку с 8 голами.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом круге «МЮ» проиграл на своем поле «шпорам» со счетом 0:3. В прошлом сезоне команды в рамках АПЛ обменялись домашними победами — «МЮ» победил 1:0 и проиграл 0:2, а в полуфинале Кубка Англии «МЮ» победил дома со счетом 2:1.

    Из-за травм матч могут пропустить защитник Крис Смоллинг, хавбеки Поль Погба и Джесси Лингард.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,05, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «МЮ» — 3,45.

    Обновленный «МЮ» Сульшера еще не сыграл ни с одной по-настощщему серьезной командой, чем и объясняется победная серия манкунианцев. «Тоттенхэм» станет первым серьезным испытанием и мы прогнозируем победу «шпор» в этом матче.

    После смены тренера игроки «МЮ» забивают много и с удовольствием, «Тоттенхэм» тоже не скупится на голы — можно ставить на «верх». Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и забьют «обе» за 1,55. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95. В воскресенье, 13 января, в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать на своем поле «Манчестер Юнайтед», Начало матча — в 19:30 мск.
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