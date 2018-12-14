«Сельта» — «Леганес». Прогноз на матч 16 тура испанской Примеры 14 декабря 2018 года

В первом матче 16 тура испанской Примеры сойдутся команды «Сельта» и «Леганес». Поединок пройдет на стадионе «Балайдос». Мяч будет введен в игру в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Леганес».

«Сельта»

Команда Мигеля Кардозо занимает 12 место и в своем активе имеет 20 пунктов. В случае поражения или победы «Сельта» может изменить свое турнирное положение сразу на несколько позиций.

В последних 6 встречах Примеры «кельты» набрали 10 баллов. За этот период у клуба было 3 победы, одна ничья и два поражения. К слову, «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» (2:4) и «Реал Сосьедаду» (2:1).

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На домашнем поле в аналогичном количестве встреч коллектив Кардозо заработал 8 очков. Два домашних поражения «Сельте» нанесли «Алавес» и «Реал» из Мадрида. Также стоит отметить, что клуб из Виго пропускает в 4 из 6 последних домашних матчей в Примере.

В целом со старта нового сезона в домашних стенах в рамках Примеры «кельты» не проиграли в 17 из 19 поединков.

В 5 из последних 6 игр испанского первенства подопечные Кардозо забивают как минимум 2 гола.

В поединке против «Леганеса» на поле будет играть основная обойма футболистов, поскольку травмированных и дисквалифицированных нет.

«Леганес»

«Леганес» отстает от своего соперника на 3 пункта, занимая 16 место с 17 очками. За 6 последних матчей в Примере команда Пеллегрино трижды сыграла вничью, два раза победила и один раз проиграла («Леванте» 2:0).

Выездная статистика за аналогичный период намного хуже — 3 поражения, 2 ничьи и только в последнем выездном поединке удалось победить. Если учитывать последние игры как на выезде, так и дома, то «Леганес» не проигрывает уже 5 встреч кряду.

Что касается голов, то «пепинерос» регулярно пропускают в чужих стенах, однако в 8 из 9 последних матчей с участием гостей забивалось не более двух голов.

Из травмированных есть Муньос и Шимановский.

Прогноз

Одним важным фактом является то, что в пяти последних поединках между этими командами общий тотал был менее 2,5. Также стоит отметить, что за 6 игр во всех турнирах между «Сельтой» и «Леганесом» судьи ни разу не фиксировали ничейный результат.

Кроме того, если учитывать плотность команд в турнирной таблице, то обе команды будут стараться играть осторожно, чтобы не потерять свои и без того шаткие позиции. Фаворитом встречи являются хозяева — 1,83 против 4,60.

Рекомендуемая ставка — «Сельта» не проиграет и ТМ 2,5 с коэффициентом 2,18. 0