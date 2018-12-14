ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппБольшая перемена. Клопп создал новый «Ливерпуль» «Реал» — ЦСКАЦСКА сотворил бесполезное чудо на «Сантьяго Бернабеу» Хоккеисты «Чикаго»НХЛ. Шайба Радулов, передача Проворова и победа «Чикаго»
  • 11:36
    • Российские биатлонисты будут допрошены по допинговому делу 13 декабря
  • 11:18
    • Абель Эрнандес останется в ЦСКА до лета
  • 08:52
    • «Бостон» одержал седьмую победу подряд, «Юта» разгромила «Майами»
  • 08:03
    • ЦСКА интересуется хавбеком сборной Японии
  • 04:12
    • Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:46
    • ЦСКА разгромил «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», но не вышел в ЛЕ
  • 01:12
    • «Бенфика» вырвала победу у АЕКа
    Все новости спорта

    «Сельта» — «Леганес»: смогут ли хозяева подняться по турнирной таблице

    «Сельта» — «Леганес». Прогноз на матч 16 тура испанской Примеры 14 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Сельта Леганес
    Прогноз на «Сельта» — «Леганес»
    Софьян Буфаль прорывается к воротам соперника
    В первом матче 16 тура испанской Примеры сойдутся команды «Сельта» и «Леганес». Поединок пройдет на стадионе «Балайдос». Мяч будет введен в игру в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Леганес».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сельта»

    Команда Мигеля Кардозо занимает 12 место и в своем активе имеет 20 пунктов. В случае поражения или победы «Сельта» может изменить свое турнирное положение сразу на несколько позиций.

    В последних 6 встречах Примеры «кельты» набрали 10 баллов. За этот период у клуба было 3 победы, одна ничья и два поражения. К слову, «Сельта» проиграла мадридскому «Реалу» (2:4) и «Реал Сосьедаду» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На домашнем поле в аналогичном количестве встреч коллектив Кардозо заработал 8 очков. Два домашних поражения «Сельте» нанесли «Алавес» и «Реал» из Мадрида. Также стоит отметить, что клуб из Виго пропускает в 4 из 6 последних домашних матчей в Примере.

    В целом со старта нового сезона в домашних стенах в рамках Примеры «кельты» не проиграли в 17 из 19 поединков.

    В 5 из последних 6 игр испанского первенства подопечные Кардозо забивают как минимум 2 гола.

    В поединке против «Леганеса» на поле будет играть основная обойма футболистов, поскольку травмированных и дисквалифицированных нет.

    «Леганес»

    «Леганес» отстает от своего соперника на 3 пункта, занимая 16 место с 17 очками. За 6 последних матчей в Примере команда Пеллегрино трижды сыграла вничью, два раза победила и один раз проиграла («Леванте» 2:0).

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Выездная статистика за аналогичный период намного хуже — 3 поражения, 2 ничьи и только в последнем выездном поединке удалось победить. Если учитывать последние игры как на выезде, так и дома, то «Леганес» не проигрывает уже 5 встреч кряду.

    Что касается голов, то «пепинерос» регулярно пропускают в чужих стенах, однако в 8 из 9 последних матчей с участием гостей забивалось не более двух голов.

    Из травмированных есть Муньос и Шимановский.

    Прогноз

    Одним важным фактом является то, что в пяти последних поединках между этими командами общий тотал был менее 2,5. Также стоит отметить, что за 6 игр во всех турнирах между «Сельтой» и «Леганесом» судьи ни разу не фиксировали ничейный результат.

    Кроме того, если учитывать плотность команд в турнирной таблице, то обе команды будут стараться играть осторожно, чтобы не потерять свои и без того шаткие позиции. Фаворитом встречи являются хозяева — 1,83 против 4,60.

    Рекомендуемая ставка — «Сельта» не проиграет и ТМ 2,5 с коэффициентом 2,18. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Сегодня в 18:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Спартак
  • Сегодня в 20:55
    •  4.33
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Сегодня в 20:55
    •  2.92
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  3.30
  • Прогноз на матч Види — Челси
  • Сегодня в 20:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо К — Яблонец
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч ПАОК — БАТЭ
  • Сегодня в 20:55
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бешикташ — Мальме
  • Сегодня в 20:55
    •  1.95
  • Прогноз на матч Генк — Сарпсборг 08
  • Сегодня в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Акхисар — Стандард
  • Сегодня в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Астана
  • Сегодня в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рапид — Рейнджерс
  • Сегодня в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Айнтрахт
  • Сегодня в 20:55
    •  5.50
  • Прогноз на матч Арсенал — Карабах
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия — Зенит
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» — ЦСКА
  • ЦСКА сотворил бесполезное чудо на «Сантьяго Бернабеу»
    • 02:33     «Ривер Плейт» выиграл 4-й Кубок Либертадорес в своей истории
  • Как две замены перевернули финал Копа Либертадорес
    • 20:03 10/12/2018     «Челси» забил дважды
  • Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
    • 19:19 09/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сельта» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18. В первом матче 16 тура испанской Примеры сойдутся команды «Сельта» и «Леганес». Поединок пройдет на стадионе «Балайдос». Мяч будет введен в игру в 23:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол ЛЧ. ЦСКА разгромил «Реал», «МЮ» проиграл в гостях у «Валенсии»Результаты матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 01:300
  • 13:13
    • Шипулин: Продолжается охота на ведьм
  • 12:05
    • Моуринью: «МЮ» не блистал на групповом этапе, но вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 11:51
    • Криштиану Роналду: Теперь начинается прекрасная часть Лиги чемпионов
    «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча Футбол «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Тоттенхэм» Вчера в 19:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Черные орлы» выйдут в 1/16 финала ЛЕ
  • 2.92
    •
  • 11:03
    • Канчельскис: ЦСКА наказал «Реал» за пижонство
  • 09:53
    • Левандовски: Если забиваешь три мяча, то не можешь не получить удовольствие от игры
  • 09:35
    • Названы номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
    Алиссон отбил удар Аркадиуша Милика Футбол Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон«Красные» не зря заплатили за бразильца 67 миллионов фунтов стерлингов Вчера в 13:150
  • 08:30
    • «Аль-Айн» преодолел квалификационный раунд клубного ЧМ
  • 08:18
    • Черышев: Было бы интересно в плей-офф ЛЕ сыграть с российским клубом
  • 01:11
    • Сане принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Хоффенхаймом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие